De twee andere Toto’s zijn cat.nr 528 (Toto jr x Johnson) van fokker en eigenaar Stal Timmers en de in Hannover geprimeerde en voor 360.000 euro aangeschafte Taminiau (mv. Sandro Hit x Carprilli).

Groep 8

Fijne opwarmer voor de Toto-ring

De doorverwezen cat.nr 534 (Glock’s Toto jr x Ferro x Caritas uit de Corieta/Texel-stam van Van der Linde) van fokkers Martien en Frans Burgers was een fijne opwarmer voor de volledige Toto jr-ring (groep 8). Een tweede Toto mocht ook door, net zoals een goed bewegende Electron, een Eye Catcher en een Grand Galaxy Win T.

De Electron (cat.nr 395 mv. Metall) is van Electron-fokker Adri Zekveld, de Eyecatcher (mv. Rousseau) van Joop van Uytert en familie Coppens, de tweede Toto (cat.nr 535 mv. Jazz) is van Stoeterij de Begijnhoeve en komt uit de moeder van Vontango en Don Tango B en de laatste doorverwezen hengst uit deze groep is cat.nr 569 (Grand Galaxy Win x Pion uit de Daula-stam). Deze hengst is van C. Heemskerk.

Groep 7

Eén Ebony en één El Capone door uit groep 6

El Capone, die tot op heden zo’n 300 veulens heeft voortgebracht bij het KWPN, is relatief goed vertegenwoordigd in de tweede bezichtiging. Zes van zijn zonen kwamen in groep 6 in de baan. Daarvan mag er maar eentje door: de scherpe cat.nr 394 (El Capone x Krack C) van fokker E. Minkman en mede-eigenaar G.C. van der Koppel.

Uit deze matige groep mocht ook cat.nr 381 (Ebony x Dreamcatcher) door. Deze kleinzoon van de deze week preferent verklaarde Painted Black is van fokker W. Hoogeslag.

Groep 6

Drie hengsten door uit groep 5

Het was even spannend in groep 5: het leek er op dat cat.nr 328 (Capri Sonne jr. x Rubiquil) nooit zou stoppen met galopperen . Het lukte uiteindelijk om de hengst te vangen door een andere hengst naar de kooi te brengen. De beoordeling werd daarna gestaakt en de hengst doorverwezen naar de attestkeuring. Wat de keuring betreft: drie hengsten door.

Cat.nr 329 (Capri Sonne jr. x Westpoint) van fokker Stal Hexagon, cat.nr 367 (Desperado x Apache) uit de stam van Suppenkasper (v. Spielberg) en cat.nr 493 (Galaxie x Bojengel).

Groep 5

Vier van vijf Expressions door

Expression kreeg gisteren de handen op elkaar in de VHO Trofee en dat deden zijn zonen hem vandaag na. Van de grote, langgelijnde nafok van de populairste Van Norel-hengst die onlangs debuteerde in de Zware Tour, bleef er maar een staan: cat.nr 415 (mv. Ro-Lex). De andere vier kregen een ticket voor de derde bezichtiging.

Op afstamming blijven de eerste twee zeker niet staan: cat.nr 410 (mv. Uphill x Darlington x Cabochon) is de halfbroer van Gotcha-Utopia. Hij werd gefokt door Eimert Fikse, die gisteren ook al een hengst doorverwezen kreeg (van Gotcha-Utopia). De andere werd door familie Van Norel gefokt uit de volle zus van Uphill. Beide hengsten zijn in bezit van familie Van Norel. Cat.nr 410 van Gert Willem, cat.nr 411 van zijn twee zonen.

Ook cat.nr 413 (mv. San Amour x Montecristo, fokker G.H. van Zanten/eigenaar: J. Korsten en R. Lunenburg) en cat.nr 414 (mv. Ferro x Goodtimes, fokker S.M.C. Bloem/eigenaar: R.J.M. Kauffeld-Jansen).

Tenslotte werd ook cat.nr 548 (Johnson x Münchhausen) van fokker en eigenaar Stal Poppelaars uitgenodigd voor de derde bezichtiging.

Groep 4

Goede groep met De Niro’s en Franklins

In de derde groep kwamen drie De Niro’s en vijf Franklins in de baan en regelmatig deed het publiek de handen op elkaar. De jury liet twee De Niro’s en twee Franklins door uit deze groep.

Het is het KWPN tot op heden nog weinig gelukt om het bloed van Donnerhall veelvuldig in de hengstenstapel te laten voorkomen. Nu kon de hengstenkeuringscommissie twee zonen van De Niro door laten, die op pedigree in ieder geval niet hoeven te blijven staan in de derde bezichtiging. Cat.nr 360 (fokker T. Huizing en eigenaar Stal Poppelaars) komt uit een (elite) halfzus van het Grand Prix-paard Cynosa (v. Tuschinski) en cat.nr 362 (gefokt en in eigendom van Dressuurstal Van Baalen) komt uit de merrie Kostendrukkers Davina en is de halfbroer van Habibi DVB.

Twee Franklins uit Jazz-merries

Van de Franklins (die een collectie met royale modellen liet zien) mag cat.nr 476 (mv. Jazz x Junior STV x Sultan) van fokkers H. van den Bosch en E. van der Bruggen en mede-eigenaar M. Stoek door en dat geldt ook voor 482 (mv. Jazz x Krack C x Ullrich uit de stam van Krack C), die voorafgaand aan de hengstenkeuring al werd aangeschaft door Andreas Helgstrand. Mede-eigenaar is Stoeterij ’t Centrum (Fred Vlaar).

Groep 3

Twee van zes Negro’s door

Een volledige groep van de preferente hengst Negro in de tweede ronde. Van de zeven Negro’s kwamen er zes in de baan, twee kregen een doorverwijzing. Cat.nr 592 (Negro x Jazz x Rubinstein I x Doruto) van fokker C. Spijkers van de Voorst uit Gilze kreeg een doorverwijzing en ook cat.nr 601 (Negro x Tango x OO Seven x Jazz) van fokker N. van Hunnik uit Zetten.

Die eerste heeft veel sport in de moederlijn, bij de tweede – die wel een heel stel predicaatmerries op rij heeft – zijn er wat minder sportpaarden voorhanden in de moederlijn.

Groep 2

Twee Arlando’s uit dezelfde stam door

De hengstenkeuringscommissie verwees in de eerste groep (7 hengsten) drie hengsten door naar de derde bezichtiging. Het gaat om twee zonen van Grand Prix-hengst Arlando (die tot op heden maar 133 nakomelingen heeft bij het KWPN) uit dezelfde stam en een Spielberg, die net zo mooi is als zijn vader als driejarige op de keuring.

De twee Arlando’s komen uit de stam van Appie Hofenk uit Toldijk. De eerste – in bezit van de familie Both en J.J. Vermeulen – cat.nr 310 (mv. Uphill) werd door Hofenk gefokt, de tweede, cat.nr 311 (mv. Special D) – in bezit van Jan Greve – werd geboren bij J. Dijk uit Bergentheim. Grootmoeder van beide hengsten is de Flemmingh-merrie Jiovette (mv. Nimmerdor).

Groep 1

Bron: Paardenkrant-Horses.nl