Coronamonitor: Vertrouwen groeit

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, hebben FNRS-KNHS Partners in Paardrijden de Coronamonitor voor sportaanbieders drie keer uitgestuurd naar alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen. De FNRS-KNHS Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht. De Coronamonitor wordt herhaaldelijk verstuurd om zo het verloop te monitoren.

De uitslagen van de Coronamonitor worden gepubliceerd middels twee factsheets, één voor de verenigingen (met eigen accommodatie) en één voor de hippische ondernemers. De verschillende versies kunnen onderaan dit bericht worden gedownload. In deze editie wordt de uitslag van de derde monitor (week 19) kort toegelicht.

Vertrouwen groeit

Uit het eerste onderzoek bleek dat 38,4% van de ondernemers er vertrouwen in had dat het bedrijf door de crisis zou komen en 62,3% van de verenigingen. Inmiddels is het vertrouwen gegroeid voor de ondernemers naar 54,8% en voor de verenigingen naar 75,5%. Momenteel heeft 10,4% van de ondernemers er geen vertrouwen in dat ze door de crisis komen en 2,8% van de verenigingen. Dit was eerder nog 13,6% voor de ondernemers en 3,1% voor de verenigingen.

Meer hulp door gemeenten

Zowel ondernemers als verenigingen gaven in het begin al aan vooral veel hulp te krijgen van hun klanten, leden en vrijwilligers. Dit werd gevolgd door ondersteuning van de FNRS en de KNHS. Inmiddels krijgen verenigingen juist veel hulp van gemeenten (17,2%), daarna leden en vrijwilligers (15,9%) en de KNHS (10,8%). Veel verenigingen geven nog steeds aan (nog) geen hulp nodig te hebben (26,1%).

Lessen weer opgestart

Sinds woensdag 29 april zijn de overheidsmaatregelen versoepelt voor de sport en mag jeugd t/m 18 jaar weer onder begeleiding sporten in de buitenlucht. 82% van de ondernemers is vorige week weer open gegaan, waarvan 21,5% later dan 29 april. 75,8% van de verenigingen is weer open gegaan, waarvan 35,5 % later dan 29 april. Van de accommodaties die vorige week zijn open gegaan, heeft 47,2% van de ondernemers en 62,5% van de verenigingen dit in overleg met de gemeente gedaan.

Buffer

Het omzetverlies van ondernemers is groter dan die van verenigingen. Belangrijk is of ze ondanks dat omzetverlies voldoende buffer hebben om door de crisis te komen. 56,5% van de verenigingen geven aan nog voldoende buffer te hebben om de coronacrisis te doorstaan. 49,1% van de ondernemers geven aan nog voldoende buffer te hebben. Gemiddeld kunnen zij het nog 5,6 maanden uitzitten. 21,5 % van de ondernemers geeft aan problemen met de liquiditeit te hebben. Voor verenigingen is dit minder, namelijk 9,8%.

Omzetverlies

Het omzetverlies bij ondernemers komt door het wegvallen van groepslessen, evenementen én sluiting van de horeca. Bij verenigingen is er omzetverlies door het wegvallen van wedstrijden, sluiting van de kantine en de afgelasting van concoursen en evenementen.

Verbonden houden

Ondernemers en verenigingen zijn druk bezig om hun ruiters op een andere manier verbonden te houden. 90,6% van de ondernemers heeft een alternatief programma voor de klanten ontwikkeld. 55,5% van de verenigingen hebben een aangepast aanbod voor hun leden, waaronder ook het beschikbaar houden van de rijbanen voor de dagelijkse beweging van de paarden en pony’s van vaste leden.

Geld terug

Ondanks het aangepaste aanbod zijn er ook leden en klanten die hun geld terugvragen. Bij de ondernemers geeft 29,6% aan dat dit het geval is en bij de verenigingen 25,9%.

Prioriteiten stellen

De Coronamonitor is een gezamenlijk initiatief van de KNHS en FNRS en wordt twee keer per maand verstuurd om zo het verloop in deze crisistijd te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen stellen bij de juiste partijen. De volgende monitor wordt in de derde week van mei verzonden.

* Dit onderzoek werd uitgevoerd op het moment dat het nog niet bekend was dat de eerder geldende maatregelen versoepelt werden vanaf 11 mei.

Download factsheet Coronamonitor III : verenigingen (week 19:5 mei 2020)

Download factsheet Coronamonitor III : ondernemers (week 19:5 mei 2020)



Download factsheet Coronamonitor II : verenigingen (week 16-14 april 2020)

Download factsheet Coronamonitor II : ondernemers (week 16-14 april 2020)

Download factsheet Coronamonitor I : verenigingen (week 14: 31 maart 2020)

Download factsheet Coronamonitor I : ondernemers (week 14:31 maart 2020)

Bron: KNHS