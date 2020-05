EK pony’s toch afgelast

Het Europees kampioenschap voor pony's in Strzegom is afgelast. De organisatie van het evenement heeft dat besloten in overleg met de FEI. De organisatie heeft haar uiterste best gedaan voor het vinden van een nieuwe datum, maar het plannen van een dergelijk evenement in de schoolvakantie bleek te lastig.

“We realiseren ons dat een flink aantal atleten dit Europees kampioenschap voor het laatst konden deelnemen in deze leeftijdcategorie, dus in plaats van het EK organiseren we in september of oktober een nieuw evenement genaamd European Pony Masters. Hier worden team- en individuele wedstrijden gereden in de drie Olympische disciplines: springen, eventing en dressuur”, aldus de organisatie.

Geruchten

Ruim een maand geleden gingen er al geruchten de ronde dat het EK pony’s zou worden uitgesteld, maar dat werd toen ontkend door de organisatie en door Ruiters in Oranje.

Lees ook:

Bron: Strzegom Horse Trials