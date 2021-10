Liverpool International afgelast: ‘Risico te groot’

Het winterconcours Liverpool International Horse Show is afgelast. De organisatie durft het niet aan om het indoor evenement door te laten gaan. Het concours zou plaatsvinden van 31 december 2021 t/m 3 januari 2022. Vorig jaar kon de show ook al niet doorgaan.

De reden voor de afgelasting is de onzekerheid rondom Covid-19, zegt de organisatie. “We vinden het heel erg, maar het is de enige verantwoorde beslissing. Met de steeds veranderende omstandigheden en recente mededelingen vanuit de overheid vinden we het risico om vlak na de kerstdagen zo’n groot evenement te organiseren, te groot. We willen niet alleen onze bezoekers beschermen, maar ook onze trouwe sponsoren, leveranciers, ruiters en gasten.”

Geld terug

De organisatie laat weten de beslissing ook op tijd te willen nemen en daarom nu al aan te kondigen dat het niet door gaat. Iedereen die al een kaartje heeft, krijgt zijn geld terug.

Bron: Liverpool International / Horse & Hound / Horses.nl