Equitana 2023: innovaties en nieuwe impulsen

Gerenommeerde merken en fabrikanten presenteren van 9 tot 15 maart hun innovaties in Essen. De beste ideeën worden bekroond met de Innovation Award. Sport en show kenmerken ook dit jaar het veelzijdige programma van de beurs.

Bekende merken als Böckmann, Rampelmann en Spliethoff, Röwer en Rüb, Weidemann, Agrobs, Stübben, Pikeur en Sprenger presenteren tijdens Equitana 2023 hun brede assortiment en vooral hun innovaties. De wegwijzer naar de beste ideeën is de Equitana Innovation Award. Europa’s meest prestigieuze prijs voor de hippische markt erkent toekomstgerichte innovaties in alle onderdelen van de paardensport.

De themadagen: rassen en rijstijlen centraal

Naast de ontdekkingsreis in de tentoonstellingsruimte biedt Equitana op elk van de zeven beursdagen een gevarieerd programma waarin de verschillende rassen en rijstijlen centraal staan. Bij de opening op donderdag 9 maart staat de westernsport centraal. Na de ceremoniële opening van de eerste beursdag wordt de discipline in tal van facetten gepresenteerd. Quarter Horses, Appaloosas en Paint Horses tonen hun talenten voor de verschillende sportieve eisen.

De tweede beursdag op 10 maart staat in het teken van horsemanship en working equitation. In de Working Equitation Cup kunnen bezoekers zien hoe moeilijke taken met precisie en partnerschap kunnen worden uitgevoerd. Zaterdag 11 maart presenteert de paardensport als vrijetijdsbesteding voor het hele gezin met de Show Cup en verschillende ervaringsaanbiedingen. Zondag 12 maart staat in het teken van dressuur, van klassiek tot barok.

Maandag 13 maart staat in het teken van training en topsport, waaronder de snelle USG Indoor Eventing. Tophengsten zullen de aandacht op zich vestigen op dinsdag 14 maart, Breeding Day. Woensdag 15 maart staat in het teken van rassen met meer dan drie gangen. Dan strijden onder meer de IJslandse paarden in een snelle cup. Als jongste gangenpaardenras vieren de Aegidienbergers hun 40e verjaardag. Walter Feldmann presenteerde het eerste dier op de Equitana in 1983.

Leren van de besten

Als het gaat om trainingstips en moderne trainingsmethoden, kunnen bezoekers leren van de besten in show en sport. Olympische, wereld- en Europese kampioenen zoals Ingrid Klimke, Isabell Werth en Ute Holm, topsporters zoals Benjamin Werndl en paardenprofessionals zoals Bernd Hackl geven hun filosofie door in exclusieve leersessies. Op dinsdag 14 maart zal Ingrid Klimke in het dagprogramma leeftijdsgebonden training en gevarieerd trainingsontwerp tot onderwerp van haar les maken. Zij zal inzicht geven in haar werk met de paarden en neemt Equitanas Firlefranz mee naar Essen. De zoon van haar topdressuurpaard Franziskus treedt in de voetsporen van zijn vader en is goed op weg om Grand Prix-volwassen te worden.

Ingrid Klimke met Franziskus

Benjamin Werndl is gefascineerd door de perfecte coördinatie en het bewegingsgemak. De bronzen medaillewinnaar op de wereldkampioenschappen in Herning brengt zijn passie over in zijn les op maandag 13 maart. De 38-jarige illustreert wat duurzame ontwikkeling voor hem betekent bij het trainen van zijn paarden in verschillende situaties. Samen met Dressurfit-trainer Marcel Andrä laat hij ook speciale oefeningen zien die het meebewegen in het zadel vergemakkelijken.

Als meest succesvolle dressuurruiter aller tijden deelt Isabell Werth op woensdag 15 maart haar ervaringen. Aan de hand van het voorbeeld van verschillende leerlingen zal zij op een begrijpelijke manier uitleggen hoe verzameling en moeilijke lessen slagen.

Dressuur in al zijn facetten

Binnen de discipline dressuur hebben zich tal van stromingen en trainingsmethoden gevestigd, elk met een eigen focus. De verscheidenheid aan concepten, hun overeenkomsten en verschillen worden zichtbaar gemaakt in een bijzonder programmaonderdeel op zondag 12 maart. Vier vooraanstaande instructeurs zullen hun principes presenteren en met voorbeelden laten zien hoe deze in de praktijk kunnen worden gebracht.

Dressuurtrainster Dr. Britta Schöffmann staat voor de traditionele manier van dressuurtraining volgens de criteria van de trainingsschaal: Voor haar zijn tact, souplesse, impulsie, rechtgerichtheid en verzameling de leidende waarden voor het trainen en ontwikkelen van een paard.

Richard Hinrichs belichaamt de klassiek-barokke rijkunst. Met grote passie wijdt hij zich aan de opleiding van paarden tot en met de middelbare school – zowel vanaf de grond als onder het zadel. Bij de opleiding van ruiters legt hij vooral de nadruk op een psychologisch evenwicht om op een begrijpelijke manier en via de fijnste hulpen met het paard te kunnen communiceren.

Als grondlegger van de academische rijkunst komt Bent Branderup naar Essen. Voor hem moet dressuur in de eerste plaats het paard dienen en niet andersom. De verschillende lessen tot en met de middelbare school zijn bedoeld om het paard in balans te brengen en te helpen om op lange termijn beweeglijk en gezond te blijven.

Met de École de Légèreté heeft Philippe Karl ook zijn eigen school opgericht. Voor de Franse rijmeester staat gemak in de omgang met het partnerpaard centraal in zijn filosofie. Hij richt zich volledig op training zonder dwang en druk. Zijn concept combineert de kennis van de oude meesters zoals Xenophon, Baucher of La Guérinière met moderne kennis uit de anatomie, fysiologie, biomechanica, balans, psychologie en etnologie. Alle vier de dressuurmeesters staan voor het eerst samen in de arena bij Equitana, waardoor de verschillende benaderingen begrijpelijk en vergelijkbaar worden.

Exclusieve trainingsavond

Grand Prix-amazone Uta Gräf en de internationaal succesvolle springruiter Andreas Kreuzer zullen in een gezamenlijke avondshow op maandag 13 maart om 19.30 uur laten zien hoe training en basiswerk over de disciplines heen en met gemak kunnen worden uitgevoerd. De twee gerenommeerde trainers zitten niet alleen zelf in het zadel, maar illustreren aan de hand van diverse voorbeelden hun aanpak van fijnrijden en correcte hulpen. Samen leggen ze uit waarom deze basis bepalend is voor later succes en de harmonie tussen ruiter en paard. Ze geven tips hoe je daar komt en welke stappen cruciaal zijn, die iedereen ook thuis met zijn eigen paard kan uitvoeren.

Grand Prix-amazone Ute Gräf

Wegen naar vrijheid

De band tussen mens en dier en de communicatie via fijne signalen staan centraal tijdens een andere exclusieve trainingsavond op donderdag 9 maart om 19.30 uur. Voor het eerst zullen de succesvolle webstars en aankomende trainers Kenzie Dysli, Julia Steinbrecher, Emilia Schlotterbeck en Tanja Riedinger samen en op een heel persoonlijke manier hun ervaringen en methoden delen. Van de eerste basisoefeningen zonder zadel en hoofdstel, naar vrij rijden, naar verzameling en diverse lessen van de middelbare school, tonen zij verschillende ontwikkelingsstappen met hun paarden en geven zij tips over hoe de weg naar de vrijheid vol vertrouwen en veilig kan worden afgelegd.

Hij die danst met de paarden

Als meester in de vrijheidsdressuur viert Frédéric Pignon de communicatie met zijn paarden. Hij werkt bewust op ooghoogte met ze en wil dat ze zich op hun gemak voelen in zijn omgeving. Kalmte, een positieve uitstraling en veel lof zijn voor hem de fundamenten van een vertrouwensvolle samenwerking. Op dinsdag 14 maart om 19.30 uur laat de internationaal gevierde showster zien waarom de paarden inspraak mogen hebben in zijn werk en waar hij grenzen stelt in de grote ring bij Equitana. Samen met zijn vrouw Magali Delgado zal hij inzicht geven in zijn bijzondere filosofie van het dansen met paarden. Voor hem zijn het juiste ritme en harmonie in de beweging van doorslaggevend belang. Speciale gast Linda Tellington-Jones zal de avond bijwonen. Frédéric Pignon gebruikt de door haar ontwikkelde therapie door aanraking om de paarden merkbaar te prijzen en een sfeer te creëren waarin ze zich kunnen ontspannen.

Frédéric Pignon

Gala

De Hop Top Show Mosaique is op vrijdag, zaterdag en zondag elke avond om 19.30 uur het sfeervolle hoogtepunt van de beursdag. Gevierde artiesten uit heel Europa presenteren de band met hun paarden op een soms snelle, soms humoristische, maar altijd bijzondere manier. Samen vertellen zij hun verhalen over partnerschap en vertrouwen. Het gala dompelt het publiek onder in een wereld van fantasie die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt.

Gala-avond met Alizée Froment

Tickets

Tickets voor Equitana 2023 en voor de trainingsavond van Uta Gräf en Andreas Kreuzer, de Liberty Stars live en de trainingsavond met Frédéric Pignon en de Hop Top Show zijn online verkrijgbaar in de ticketshop, via www.equitana.com

Bron: Equitana