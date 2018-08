Kranten vol over wapenfabrikant Glock als sponsor

In de paardenwereld is de discussie nooit helemaal op gang gekomen, de discussie over een wapenfabrikant als sponsor. De kranten van De Persgroep wakkeren deze discussie nu aan in de landelijke media. In de weekendbijlage van De Gelderlander, het AD, De Leeuwarder Courant, De Stentor en het Dagblad van het Noorden staat een groot artikel over Gelderse oppositiepartijen die het onverstandig vinden dat de Provincie Gelderland samen met een wapenfabrikant sponsor is van evenementen: het NK Dressuur en Outdoor Gelderland.