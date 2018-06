Loslopende pony’s brengen Bossche agenten in verwarring

Het leek een gevalletje één plus één is twee: vlakbij de kinderboerderij in Empel liepen twee pony’s los en in de wei van de boerderij stond een derde pony. Toen agenten de drie bij elkaar zetten, werden de beesten echter wat vijandig. Ze leken helemaal niet bij elkaar te horen.

Dat werd bevestigd door een buurtgenoot, die de politie vertelde dat er altijd maar één pony in het weitje staat. Het stelde de dienders voor een nieuwe vraag: waar komen de loslopers dan vandaan?

Het bericht op Facebook bood de verwarde agenten al snel uitsluitsel. Binnen een uur werd de eigenaar van de twee achterhaald en zijn de pony’s weer thuisgebracht.