Uitslag zadel enquête: zo denken Horses-bezoekers over zadels

In aanloop naar de Week van het Zadel waren we heel benieuwd hoe ruiters/amazones eigenlijk denken over zadels. Is het een belangrijk onderwerp voor ze, of ‘gewoon’ een van de dingen die je nodig hebt om te kunnen rijden? Een overzicht van de resultaten van de enquête. Een tipje van de sluier: het is zeker niet onbelangrijk!

Het eerste wat opvalt is dat het onderwerp leeft. In korte tijd hebben 328 mensen de enquête ingevuld, waarbij een groot deel ook aanvullende vragen of opmerkingen heeft gemaakt.

Vooral wedstrijdruiters

Wie zijn dan die mensen die hun reactie hebben gegeven? Het grootste deel van de respondenten (32%) rijdt één paard, gevolgd door 29% die twee paarden rijdt en 24% die dagelijks drie tot vijf paarden onder zijn of haar hoede heeft. Een klein deel, 7%, rijdt zes of meer paarden en een even groot deel rijdt op het moment zelf niet.

De overgrote meerderheid van de ruiters en amazones omschrijft zichzelf als wedstrijdruiter (57%), een kwart is recreatieruiter en 14% noemt zichzelf professional. De rest rijdt niet.

Disciplines

Opvallend is ook de verdeling over de disciplines: met bijna 85% zijn de dressuurruiters overduidelijk in de meerderheid. Springruiters vertegenwoordigen 33 procent, eventingruiters 8 procent. Er zijn drie westernruiters die de enquête invulden en vijf enduranceruiters.

Niet zo verrassend is het dus dat bijna 80 procent ook een dressuurzadel bezit. 35 procent heeft een springzadel en toch ook nog 17 procent rijdt met een veelzijdigheidszadel. Een minderheid koos voor eventingzadel (5%), boomloos zadel (2%), westernzadel (1,6%) of ‘anders’ (2%). Een dameszadel bijvoorbeeld!

Aanschaffen

Hoe schaft men dan een zadel aan? Het merendeel gaat voor nieuw: 66% kocht het zadel nieuw, met passervice. Zo’n 27% kocht zijn zadel tweedehands, waarbij de meerderheid (16%) dat deed via een zadelpasser.

De prijs die respondenten gemiddeld uit willen geven aan een zadel ligt tussen de twee- en drieduizend euro. Nog eens 21% heeft er wat meer voor over, tussen de drie- en vierduizend euro. Bijna 20% houdt het op duizend tot tweeduizend euro, bijna 10% heeft er minder dan duizend euro voor over en 17% heeft vierduizend euro of meer te besteden.

Materiaal

Het zadel dat daarvoor is aangeschaft bestaat voornamelijk uit leer. Het grootste deel (60%) heeft een zadel van runderleer, 35% zit op kalfsleer. Slechts 8 mensen hebben een kunststof zadel, niet meer dan 4 hebben gekozen voor kunstleer.

Controleren

Omdat paarden veranderen is het advies om met enige regelmaat te controleren of het zadel nog goed ligt en in optimale staat is. Het grootste deel van de respondenten (43%) heeft daar geen vaste termijn voor, maar plant een consult in als hij of zij denkt dat het nodig is. 27% procent heeft de zadelpasser jaarlijks over de vloer en 22% zelfs ieder half jaar. Ruim 7%, 23 respondenten, zeggen dat ze hun zadel nooit laten controleren.

Voor ieder paard een eigen zadel?

Op de stelling ‘Ik heb voor ieder paard dat ik rijd’ wordt uiteenlopend gereageerd. Een kleine meerderheid heeft inderdaad voor ieder paard een eigen zadel, maar bijna net zoveel respondenten rijden meerdere paarden met hetzelfde zadel. Een deel rijdt maar één paard, dus voor hen is deze vraag niet van toepassing.

Over wat belangrijk is bij het aanschaffen van een zadel is men het redelijk eens. Pasvorm, hoe het zadel op het paard ligt, is voor iedereen het belangrijkste. Dat wordt gevolgd door een comfortabele zit. Het uiterlijk van het zadel is voor de meeste respondenten duidelijk minder belangrijk, maar nog wel belangrijker dan het merk van een zadel.

Eigen kennis of de zadelpasser

De zadelpasser vormt een belangrijke bron van informatie als het gaat om het passen van het zadel. Op de vraag ‘In hoeverre heb je jezelf verdiept in zadels? Antwoordt het grootste deel (44%): ‘Ik heb handvatten gekregen van mijn zadelpasser’. Een kwart zegt zich helemaal niet verdiept te hebben, maar volledig te vertrouwen op de zadelpasser. Daarnaast is er een derde die veel geleerd heeft van iemand in zijn of haar omgeving met veel ervaring, en ruim een kwart die op zichzelf vertrouwt: ‘Niet echt, ik denk dat ik wel ongeveer kan zien wat wel en niet goed ligt. 27 respondenten, bijna 9%, heeft een opleiding of cursus gedaan op het gebied van zadelpassen.

Wat te doen bij een zadel dat niet meer goed ligt? De zadelpasser bellen, antwoordt bijna 85%. De overige opties, iemand in de omgeving vragen om mee te kijken (8%) of een onderleggen proberen (7,7%) zijn duidelijk minder populair.

Voorkeuren

Tot slot konden respondenten een aantal keuzes maken. Over één ding zijn de meesten het eens: liever een zachte zit (93%) dan een harde. Over de andere keuzes verschillen de ruiters van mening. Zo kiest net wat meer dan de helft voor weinig wrong (58%) en heeft ongeveer de andere helf juist graag veel wrong. Verder kiest bijna 60% voor een diepe zit, en dus 40% voor een ondiepe. Er zijn dus niet voor niks zo veel verschillende zadels!

Informatiebehoefte

De laatste vraag, zijn er onderwerpen rondom zadels waar je graag meer over zou weten, is vaak bevestigend maar ook heel uiteenlopend beantwoordt. Een kleine greep:

Hoe kan je zien of een zadel goed ligt op het paard?

Zijn er erkenningen om goede zadelfitters te herkennen?

Het belang van een goede singel en wat een slechte singel met de pasvorm van het zadel kan doen. Wel of geen elastiek in de singel? Het effect van de plaats van de singelstoten.

Welk zadel voor welk model paard?

Zadel passend krijgen op scheef gebouwd paard

De veranderingen in de laatste decennia

Zijn de grote merken ook de beste voor het paard?

De invloed van de enorme wrongen op de houding en zit en wat dit doet met de ruimte die het paard krijgt onder het zadel.

Antwoorden

Op veel van deze vragen gaan we deze week dieper in, onder andere in het webinar ‘Wat iedereen moet weten over zadelpassen’ op dinsdagavond 11 november. Meld je aan voor dit live webinar en leg je vraag voor aan Jolanda van der Leeden!

Bron: Horses.nl