Don Tango (ruin) blijft bij Maud de Bruijn

Don Tango, de voormalige KWPN-goedgekeurde hengst die in het verleden door Diederik van Silfhout werd gereden, blijft bij Maud de Bruijn. De familie liet vandaag weten dat zij de nakomeling van Contango hebben weten te behouden voor de 17-jarige Maud, die met de inmiddels geruinde Don Tango verder gaat in de dressuursport.

In 2011 was Don Tango (Contango x Jazz) verrichtingskampioen bij de dressuurhengsten. In 2012 werd besloten dat de hengst getraind zou worden door Diederik van Silfhout met het oog op de hengstencompetitie. Met succes: van Silfhout en Don Tango werden in 2013 derde in de klasse M. In datzelfde jaar namen van Silfhout en Don Tango deel aan het WK voor jonge paarden in Verden, waar ze als vierde eindigden bij de vijfjarigen. Daarna werd het stil rond de hengst.

Niemand verwacht

In 2016 werd Don Tango bij Gert van den Hof gebracht voor correctie. Hij kreeg het voor elkaar; in 2017 reed hij zelfs een kür op muziek met de hengst op Outdoor Gelderland. Via Van den Hof kwam de hengst, inmiddels geruind, onder het zadel van Maud de Bruijn terecht. De zeventienjarige amazone brengt Don Tango nu uit in het ZZ-Zwaar. “Ze hebben de punten voor de Lichte Tour, iets wat niemand meer verwacht had”, vertelt Mauds moeder, die laat weten dat haar dochter verder gaat met de ruin. “Het gaat heel goed, dus we zijn blij dat Don Tango kan blijven en met Maud verder kan in de sport.”

Bron: Horses.nl