Dorothee Schneider en Sisters Act OLD winnen inloopproef Louisdor Preis

Dorothee Schneider was vanmiddag met de negenjarige Oldenburgse Sisters Act OLD (v. Sandro Hit) de beste in de inloopproef voor de Louisdor Preis in Oldenburg. Schneider kwam bij vier van de vijf juryleden als winnares uit de bus. De gemiddelde score van de combinatie kwam uit op 75,184% en dit was ruim genoeg voor de winst. De merrie was op jonge leeftijd al succesvol en liep drie keer naar een top-zesnotering op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Vorig jaar werd de merrie tweede in de finale van de Nürnberger-Burg Pokal. Begin oktober won de combinatie de korte GP in in Reutlingen met een score van dik 74%.