Dressuursport laat in Den Bosch zien dat ze beter wil worden

Voor veel liefhebbers van dressuur is het een absolute doorn in het oog dat de dressuursport alle klappen op moet vangen en in mainstreammedia (en op social media) vaker in het nieuws komt als bijna een gewelddadige sport, dan met de mooie verhalen die er te vertellen zijn. Dat terwijl andere (zeker niet meer paardvriendelijke) disciplines nooit gezeur krijgen. Toch heeft alle druk van buitenaf ook een goede zijde: de belangrijkste stakeholders (ruiters en juryleden) lijken zo langzamerhand aan boord te komen om met de dressuursport een voorloper te zijn en daarmee straks de gehele paardensport toekomstproof te maken. Dat werd in Den Bosch op The Dutch Masters duidelijk.

Al meer dan een jaar vaart de dressuursport op ruige wateren en volgt het ene schandaal het andere schandaal op. Tot nu toe is het de verantwoordelijken in de sport (de FEI, de bonden, maar vooral ook de ruiters en de juryleden) niet gelukt om dressuur in rustiger vaarwater te krijgen en de storm te doen luwen.

En daarbij is meer dan eens de indruk ontstaan dat het juist de ruiters en juryleden waren, die in de weg stonden van een antwoord op de in veel gevallen ook terechte kritiek. Ruiters en juryleden wilden er nog niet werkelijk aan om ook kritisch naar zichzelf te kijken, maar wilden vooral dat de kritiek wegging. Dat kan alleen als je met gedegen antwoorden komt.

In Den Bosch bleek afgelopen weekend echt dat één en ander in een stroomversnelling is gekomen. ‘Schijnbaar uit vrije wil’ speelde een grotere rol in de beoordelingen, waarbij de aanleuning er in het bijzonder wordt uitgepikt. Daarbij zie je overigens dat juryleden zowel een slechte aanleuning meer meenemen in de punten als ruiters die met minder druk proberen te rijden. Als beide belangrijkste stakeholders dezelfde kant op willen, kan het snel gaan.

In Den Bosch was heel veel mooi paardrijden te zien, goede paarden en ook jurering waarbij het een grotere rol speelt of een paard zijn proef ‘schijnbaar uit vrije wil’ loopt.

Lees alles over de staat van de dressuursport en natuurlijk over de dressuur op The Dutch Masters in De Paardenkrant van deze week.

