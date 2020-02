Lyle en Perry-Glass nemen niet deel aan Global Dressage Festival

De twee Amerikanen Adrienne Lyle en Kasey Perry-Glass verschijnen niet aan de start op het Global Dressage Festival in Wellington. Lyle stippelt haar weg naar Tokio uit door eind februari aan een CDI4*-wedstrijd deel te nemen. Beide amazones maakte deel uit van het team dat zilver won op het WK in Tryon in 2018. Lyle bereidt zich voor op de Olympische Spelen met de 13-jarige Hannoveraner Salvino (v. Sandro Hit). Perry-Glass doet een beroep op de 17-jarige Dublet (v. Diamond Hit).

Debbie McDonald, de bondscoach van het Amerikaanse dressuurteam, verklaart de keuze om niet naar Wellington af te reizen. ”Adrienne en haar paard Salvino hebben de juiste vorm om aan een 4*-wedstrijd deel te nemen. Het wedstrijdschema van Kasey en Dublet is niet bekend.”

Selectiewedstrijden

Drie combinaties maken deel uit van het Amerikaanse team dat afreist naar Tokio en een vierde combinatie wordt opgesteld als reserve. Er zijn een aantal selectiewedstrijden aangewezen om kans te maken op een ticket naar Japan. Amerikaanse ruiters en amazones kunnen zich kwalificeren door deel te nemen aan het Global Dressage Festival in Wellington. Het is ook mogelijk om kwalificatie af te dwingen door deel te nemen aan wedstrijden in Europa. De landenwedstrijden in het Franse Compiègne en in Aken gelden ook als observatie.

Verplichte observatie

De Amerikaanse paardensportbond heeft de CDI5*-wedstrijd in Wellington van 19 tot 23 februari aangewezen als verplichte observatiewedstrijd. Deze wedstrijd is geselecteerd voor de top 10 atleten op de Amerikaanse olympische ranglijst. Beide amazones staan niet op deze ranglijst, omdat zij niet met hun olympische troeven deelgenomen hebben aan wedstrijden van september tot en met januari. De laatste wedstrijd voor Perry-Glass en Dublet was de Wereldbekerfinale in Gothenburg in april 2019. Lyle verscheen met Salvino het laatst in de ring bij de landenwedstrijd in Aken in juli 2019.

Tegenslag

McDonald legt aan Dressage News uit: ”Salvino had een kleine tegenslag in december. Hij was nooit kreupel, maar had een overvuld been. Ze hebben het gescand. Ze besloten zich terug te trekken. Hij is nooit uit de training geweest. We voelen dat het te snel is om hem volledig aan het werk te zetten. Op dit moment is hij fit en gezond.”

Uiterst voorzichtig

McDonald: ”Dublet is gezond en staat in training. Kasey is uiterst voorzichtig met hem vanwege zijn leeftijd. Ze doet wat het beste is voor haar paard.”

Bron: Horses.nl/Dressage News