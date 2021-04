Totilaskwartet – Total, Toto jr, Governor en Go Legend – maakt internationale droomstart

Een Nederlandse top-4 en acht Nederlanders in de top-10. Zo heeft een uitslag van een CDI er al lang niet meer uitgezien. Een kwartet Totilassen maakte een droomstart op internationaal niveau in Opglabbeek. Edward Gal stuurde de negenjarige Glock's Total US naar 78,674% en zijn halfbroer Glock's Toto jr naar 77,978%. Governor liep in zijn allereerste Grand Prix-proef ooit onder Adelinde Cornelissen direct naar een internationale score van 74,978% en Dream Boy maakte onder Hans Peter Minderhoud een fraaie rentree: 75,065%. Oranje boven dus in Opglabbeek en met die vier was het nog niet gedaan.

Menigeen was na de topscores op de K&U-wedstrijd voor Total en Toto jr nog niet helemaal overtuigd. “Ik ben benieuwd wat ze internationaal scoren…”, was een veelgehoord commentaar. Het antwoord daarop werd vandaag in Opglabbeek gegeven door Bernard Maurel (FRA), Lars Andersson (ZWE), Eddy de Wolff van Westerrode (NL), Jacques van Daele (BEL) en Thomas Kessler (DUI): 78,674% (77,147-79,674%).

Total naar 78,674%

Total US heeft zich na zijn eerste Grand Prix in Tolbert in razend tempo verder ontwikkeld. In de proef in Opglabbeek kon Gal hem met duidelijk meer ruimte voorstellen en straalde het algehele beeld ook meer ontspanning uit, al kan de staart nog iets rustiger worden (vooral in piaffe). Hij scoorde flink in de appuyementen, passage, de series en de pirouettes (die op een dubbeltje zijn, maar waar de drietakt in de eerste verloren ging). Al met al: daar waar het op aankomt in de Grand Prix.

Toto jr naar 77,978%

Ook de tienjarige Toto jr liet zich ook een slag beter zien dan in Tolbert, hij kwam uit op 77,978% (77,5-78,804%). De tienjarige hengst scoort beter dan zijn halfbroer in piaffe en kreeg ook flinke punten in passage en de uitgestrekte stap. In de galoptour bleven door wat rommeltjes punten liggen. Dat Toto jr voor de eerste pirouette omsprong werd hem door het ene jurylid zwaar (4,6) aangerekend, door anderen helemaal niet (8,8,7).

Dream Boy fris door de proef

Hans Peter Minderhoud heeft met Dream Boy (v. Vivaldi) in de ‘coronapauze’ goed doorgetraind en ruim twee jaar na zijn laatste internationale GP-start (Jumping Amsterdam 2020) kwam het duo uit op 75,065%. Overall lijkt Dream Boy zich zelf meer te dragen en loopt dus ook met een constantere aanleuning. Ook ziet het plaatje er losser uit.

Governor in allereerste Grand Prix direct naar 74,978%

Zo spectaculair als halfbroers Total US en Toto jr loopt Governor niet, maar in plaats daarvan ging hij al onzettend zeker door zijn allereerste Grand Prix-proef (!). De tienjarige hengst liep na een tweejarige wedstrijdpauze (laatste wedstrijd waren de KNHS Indoorkampioenschappen Lichte Tour) al heel precies en constant door de proef die door de jury werd beloond met 74,978%. De jury was niet geheel eensgezind, de Fransman Bernard Maurel wilde 71,739% kwijt aan de proef, de Belg Jacques van Daele 78,261%.

Maar verder waren de scores eigenlijk net zoals de proef constant: op alle onderdelen lijkt Governor te kunnen scoren. In de – waarschijnlijk bewust nog iets voorwaarts gereden – piaffe wordt Governor af en toe wel heel klein en heeft dan wat moeite met de balans.

Marlies van Baalen zesde met Go Legend en zevende met Ben Johnson

Met het vierde paard uit het Totilas-kwartet kwam Marlies van Baalen – achter de Brit Gareth Hughes met Sintano van Hof Olympia die het Oranje feestje in de top-5 verstoorde (74,196%) – uit op de zesde plaats (73,087%). De tienjarige Go Legend (Totilas uit moeder Painted Black) liet met wat rommeltjes in de galoptour en zijn beperkte stap punten liggen, maar maakte met dik 73% ook een debuut om over naar huis te schrijven.

Met haar al meer ervaren Ben Johnson (v. Johnson) kwam Van Baalen op de zevende plaats terecht. De score: 72,63%.

Lynne Maas en Adelinde Cornelissen delen plaats 9

Lynne Maas zette met Electra (v. Jazz) een persoonlijk record neer. 72,152% kwam op het scorebord te staan en dat was precies de score die Adelinde Cornelissen met Aqiedo (v. Undigo) scoorde). Daarmee dus 8 Nederlanders in de top-10, de Belgische Larissa Paulius werd namelijk achtste met Flambeau (v. Ampere).

Op de plaatsen 11 en 12 ook Oranje: Thamar Zweistra met Double Dutch (v. Johnson) en Jeanine Nekeman met Boston STH.

Vincent van Gasselt, die nationaal al 75% scoorde met Delacroix, kwam internationaal nog niet zo ver. Door fouten in de galoptour bleef de score onder de 70% hangen (69,152%).

Uitslag

