Sander Marijnissen: ‘Ik heb écht het gevoel dat dit paard het gaat doen’

Nadat Sander Marijnissen eerder deze maand na een pauze van acht jaar zijn rentree in de Grand Prix maakte, heeft hij de smaak weer helemaal te pakken. Met DSM Cool 2 Johnson (Johnson x Balzflug) noteerde hij vrijdag op de Subtopwedstrijd in Wormerveer 68,37% en eindigde daarmee als tweede. Daarnaast maakte Marijnissen met Gijsbert (Andretti x Johnson) zijn debuut in de Subtop en won de eerste proef ZZ-Zwaar met 65,429%.

De als veulen aangeschafte Gijsbert werd eerder door Sander Marijnissens vriendin Deborah Dollee in de basis uitgebracht. “Gijs liep met Deborah Z1 en twee maanden geleden heb ik hem overgenomen. Het ZZ-Zwaar is wel een paar trapjes hoger en voor de eerste keer in deze klasse deed hij het hartstikke goed. Ik had niet verwacht dat het al zó goed zou gaan.”

Gereserveerd

“Eén wissel in de serie was net niet helemaal doorgesprongen en verder hadden we hadden nog wel een paar kleine dingetjes maar die waren van mezelf. Ik reed nog iets te gereserveerd en daar moet ik zelf weer aan gaan werken. Gewoon door weer veel de ring in te gaan”, vertelt Marijnissen.

Lieveling

Op de vraag of Marijnissen Gijsbert blijft rijden of weer teruggeeft aan zijn vriendin moet hij lachen. “Gijs was haar lieveling maar ik denk dat hij nu mij blijft. Het is een fijn paard om er bij te hebben. Ik wil weer fanatiek wedstrijden gaan rijden en daar heb je wel paarden voor nodig.”

Vierde keer van huis

Ook over de Grand Prix met DSM Cool 2 Johnson, die net als Gijsbert als veulen werd aangeschaft, is Marijnissen goed te spreken. “Ik kon hem fijn voorstellen en heb heerlijk gereden. Johnny liep nu voor de tweede keer Grand Prix en voor m’n gevoel was het al weer beter dan de eerste keer. In de eners was een wissel niet door maar voor de rest was het foutloos. Hij is pas vier keer van huis geweest: twee keer in de Lichte Tour en nu twee keer Grand Prix dus het is nog heel onwennig in de ring. Het is nog even meer dit en even meer dat maar als je ziet wat voor talent Johnny heeft, echt geweldig!”

Internationale carrière

Nu Marijnissen weer een paard heeft op het hoogste niveau is hij van plan ook zijn internationale carrière weer op te pakken. “Ik heb écht het gevoel dat dit paard het gaat doen. We hebben nu de scores behaald om internationaal te mogen starten en dat zijn hele leuke uitjes. Dat heb ik heel erg gemist en ik ga er van genieten om dat weer te kunnen doen.”

Tweede proef ZZ-Zwaar voor Klomp

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Piet Groen het rode lint ophalen. Hij reed Eddie S (v. Apache) naar 63,714%. Dewi Klomp en Delinosa (v. VDL Wittinger) volgden met 63% op de derde plek.

In de tweede proef behaalde Dewi Klomp opnieuw precies 63% en dat was in deze proef goed voor de overwinning. Merel Verkade en Benetton (v. Citango) reden de tweede score van 62,214% bijeen, gevolgd door Mandy Ravelli en Consul (v. OO Seven) met 61,929%.

Bunschoten wint debuut

Na een succesvolle periode in het ZZ-Zwaar zet Tanja Bunschoten – Foppen dat door in de Prix St. Georges. Met haar eigengefokte Hadorijke (v. Desiderius) won ze het debuut in deze klasse met 63,603%. Chiela Looijen en Funky Boy (v. Voice) werden tweede met 62,794%.

Inter I voor Hofland

Maud Hofland schreef de Intermédiaire I op haar naam. Haar proef met Urbanes (v. Gribaldi) werd beloond met 63,676%. Laurien van der Meer noteerde met Het Podium Garfield (v. United) 63,235% en viel daarmee in deze kleine groep net buiten de prijzen.



