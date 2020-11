Fie Skarsoe stuurt EK-paard One Night Stand met pensioen

Er is een eind gekomen aan de internationale dressuurcarrière van One Night Stand (Olivi x Ferro). De 19-jarige KWPN-ruin van Grand Prix-amazone Fie Skarsoe mag van zijn pensioen gaan genieten.

Fie Skarsoe debuteerde met de door W. Verdellen uit Horst gefokte One Night Stand in 2011 in de internationale Lichte Tour. Het jaar daarop boekte het duo een dubbele overwinning in Deauville en later wonnen ze de Intermédiaire I van Leudelange. In 2013 volgde de overstap naar de internationale Grand Prix en twee jaar later waren ze erbij op het EK in Aken. Hun laatste internationale start was eind 2017 in Mechelen.

Young riders-paard

Vorig jaar keerde de Olivi-zoon terug in de internationale sport. Onder Skarsoe’s pupil Victoria Marie Schönhofen liep hij twee CDI’s bij de young riders.

One Night Stand, hier onder Victoria Marie Schoenhof. Foto: Becker/Equitaris

Gezond en topfit

“Ik heb de grote beslissing genomen op mijn negentienjarige beste vriend One Night Stand met pensioen te laten gaan”, aldus Fie Skarsoe op Facebook. “Ik ben zo blij dat mijn jongen nog steeds gezond en topfit is, maar ik heb hem en mezelf beloofd om hem gezond en gelukkig met pensioen te laten gaan. We hebben samen tien fantastische jaren in de sport beleefd, nu heeft hij een fantastische tijd met een super stal en weide naast Münchhausen op Gestüt Wiesenhof.

Bron: Horses.nl/FB