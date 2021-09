Verbrijzeld kootbeen kost Karen Nijvelts Zware Tour-paard Dreamboy M het leven

Het Zware Tour-paard Dreamboy M (Maestro x Recruut) van amazone Karen Nijvelt heeft in het weiland zijn kootbeen verbrijzeld en is door een dierenarts uit zijn lijden verlost. Dat maakte de amazone op Facebook bekend. De door C.F. van Mook gefokte Dreamboy M kwam als veulen bij Nijvelt op stal en ze leidde hem op tot Grand Prix-niveau. In augustus vorig jaar liep hij zijn laatste wedstrijden in de Intermédiaire II.

Zijn amazone vertelde eerder in een interview met Horses.nl dat de ruin een heel fijne instelling had. “Dreamboy is een paard dat van nature absoluut niet bergop gebouwd is of loopt, maar hij is wel heel sympathiek en doet echt heel erg z’n best. En zo zie je dat je daar ook een heel eind mee komt. Vooral de piaffe en passage gaat hij heel goed doen en ik denk dat het er een is die straks echt door kan in de Zware Tour.” Van de Grand Prix kwam het niet, maar Dreamboy M liep wel een aantal goede scores in de Inter II.

Nijvelt had ook zijn vader Maestro onder het zadel. Deze Grand Prix-hengst overleed vorig jaar. Dreamboys moeder Jelinda M (mv. Ramiro Z) bracht ook de Grand Prix-merrie Elinda M van amazone Nina van Mook. Elinda M is een volle zus van Dreamboy M.

Bron: Horses.nl/FB Karen Nijvelt