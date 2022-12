Nordjyske brengt artikel over breuk tussen Lavoie en Helgstrand

De Deense krant Nordjyske heeft opnieuw een artikel gebracht over Helgstrand Dressage. Ditmaal gaat het over de vermeende breuk met de Canadese topklant Vicky Lavoie, die voor meerdere miljoenen zeventien (!) paarden kocht bij Helgstrand maar volgens Nordjyske inmiddels geen zaken meer doet met de Deen.

De oorzaak van die breuk ligt volgens Nordjyske bij de aankoop van het veulen Valuable (Valverde x Sezuan). Lavoie kocht dat veulen in een Schockstrand-veulenveiling in 2020 voor 79.000 euro, maar Helgstrand stelde na afloop dat Lavoie daags voor de veiling met hem overeengekomen was de helft aan Helgstrand te verkopen. Dat ontkent Lavoie.

Ze wordt in niet mis te verstane woorden geciteerd: “Ik ben het volledig, volledig, volledig oneens met de manier waarop hij zaken doet. Ik ben bij hem geweest, ik heb de paarden gekocht die ik wilde, ik heb ze naar huis gehaald en dat was het. Maar ik heb altijd geweigerd om een ​​zakenpartner van hem te zijn.”

Opgegeven voor keuring

Het conflict over Valuable zou tot november dit jaar hebben geduurd. Inmiddels is Valuable 2,5 jaar en opgegeven voor de voorselectie voor de Deense hengstenkeuring. Daar staat hij met cat.nr 121 volledig op naam van Lavoie in de catalogus. Volgens Nordjyske is de hengst eind november van Helgstrand naar Jan Møller Christensen verhuisd.

Geen commentaar

Lavoie sprak in een eerder stadium met Nordjyske over de breuk met Helgstrand, maar wilde de krant later niet meer te woord staan. Helgstrand zegt: “Volgens de overeenkomst met Vicky Lavoie hebben ik en wij geen commentaar.”

Lees het hele artikel hier

Bron: Nordjyske