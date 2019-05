Isabell Werth en haar luxe probleem

Met vier paarden staat Isabell Werth in de top 20 van de FEI wereldranglijst dressuur. Met haar twee merries Weihegold en Bella Rose voert de Duitse amazone zelfs de ranglijst aan. De stallen van Werth staan vol met toppaarden. Dit jaar is daar Quantaz van Victoria Max-Theurer bij gekomen en de hengst Belantis gaat weer op concours. Tegenover Dressursport Deutschland vertelt Werth over haar luxe probleem.

Naast haar vier toppaarden Weihegold (Don Schufro x Sandro Hit), Bella Rose (Belissimo M x Cacir x), Emilio (Ehrenpreis x Cacir x) en Don Johnson (Don Frederico x Warkant) kreeg Isabell Werth dit jaar de negenjarige Quaterback-zoon Quantaz te rijden. Ze traint de DSP-hengst voor eigenaresse Victoria Max-Theurer met het oog op de Olympische Spelen van Tokio. In Mannheim debuteerde Werth met het paard waar ze tweede in de Grand Prix werd en de Special won.

Belantis weer in training

De wedstrijdplanning van Werth loopt behoorlijk vol nu ook de DSP’er Belantis (Benneton Dream x Expo’se) weer in actie gaat komen. De voormalig reservekampioen van de Wereldkampioenschappen in Verden werd vorig jaar gecastreerd. Hij liep zijn laatste wedstrijd in Hagen een jaar geleden. Daar maakte hij zijn debuut in de Intermédiaire II met 71% (vierde plaats).

Van München naar Wiesbaden

Isabell Werth reist deze week naar München en brengt Emilio aan de start. Bella Rose gaat mee om te trainen. Een week later is het Pfingstturnier in Wiesbaden en daar zit Werth in het zadel van Quantaz. Belantis reist als trainingsmaatje mee.

Met Emilio en Bella Rose naar Duitse kampioenschappen

“Vanuit Wiesbaden pendel ik tussendoor naar huis om de paarden voor de kampioenschappen in Balve te trainen”, vertelt Werth. Op de Duitse kampioenschappen rijdt Wert Emilio en Bella Rose. Voor ‘Bella’ zal dat het eerste optreden weer zijn sinds Stuttgart vorig jaar november.

Huidallergie

Don Johnson heeft op dit moment vakantie. Weihegold is net weer in training, de merrie kreeg naar de zege in de wereldbekerfinale fokkerij-pauze. Belantis had lange tijd te kampen met een huidallergie. Werth: “Hij heeft een programma doorlopen om hem ongevoelig voor de allergie te maken en dat lijkt goed aan te slaan. Ik ben heel tevreden met hem.” Wanneer hij zijn officiële rentree in de dressuurring maakt is nog niet bekend.

Bron Dressursport Deutschland