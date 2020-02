KWPN huldigt zes nieuwe premiehengsten in dressuurrichting

Zes premiehengsten in de dressuurrichting werden door het KWPN gehuldigd. Hun fokkers kregen van ‘De Vrienden van het KWPN’ een fokkerspremie van 1.000 euro overhandigd. Met het predicaat 'premiehengst' sluit het stamboek aan bij de gewoonten van een aantal buitenlandse stamboeken.

De premiehengsten lieten allen aan de hand nog eenmaal hun kwaliteiten zien en konden rekenen op applaus van het enthousiaste publiek. “We hebben een mooi zestal hengsten kunnen primeren en zij zijn echt aan elkaar gewaagd. Wat dat betreft is het ons dit jaar een beetje makkelijk gemaakt doordat we ze niet op een kwaliteitsvolgorde hoeven te plaatsen zoals in de kampioenskeuring het geval was”, vertelde hengstenkeuringscomissielid Marian Dorresteijn.

Bewegingsvorm, model en afkomst

Commissievoorzitter Bert Rutten roemde de hengsten stuk voor stuk om hun goede bewegingsvorm, bergopwaarts gebouwde modellen en interessante afkomst. De volgende hengsten zijn geprimeerd en vormen daarmee de kopgroep van deze jaargang dressuurhengsten:

Merlot (Bordeaux uit Hyacinth-Vrouwe ster PROK d-oc van Florencio, fokker Familie Klinkhamer uit Sleen) van Saskia van Musscher en de VDL Stud.

Monte Carlo TC (Dream Boy uit Gina Ballerina ster van United) van fokker Tim Coomans en mede-geregistreerden Joop van Uytert en Nico Witte.

Mansion (Totilas uit Unassion elite pref prest d-oc van Krack C, fokker Familie Van der Oord uit Schoorl) van Gerard Koks uit Warmerhuizen

Mowgli V.O.D. (Desperado uit Zoriana elite IBOP-dres pref PROK van Jazz, f/g Ad van Os) van mede-geregistreerde Jorg van Os.

Majestic Taonga (Glock’s Toto Jr. uit Jamsession Taonga elite IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz, f/g Stal 104 uit Wijdewormer) van mede-geregistreerde Andreas Helgstrand.

Maxson (Johnson uit Zamora B elite IBOP-dres pref PROK van Negro, fokker W. Verschuren uit Heukelom) van Van Olst Horses en R. Verschuren uit Heukelom.

Bron: KWPN / Horses.nl