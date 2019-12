Scholtens: ‘Desperado is gevoeliger dan je denkt’

Het was Emmelie Scholtens' eerste Wereldbekeroverwinning ooit in Mechelen. Met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) reed ze zich bijna 5% los van de nummer twee, en scherpte ze haar persoonlijk record ook nog eens met 2% aan. "Vanaf dat ik opstapte voelde het vandaag al goed", glundert de amazone na afloop. In de Grand Prix van gisteren reed de combinatie al 76,47% bij elkaar, eveneens een PR, maar vond Scholtens toch dat er nog verbetering mogelijk was.

In de kür oogde Desperado meer gelaten dan in de Grand Prix, waar vooral in de galop en met name in de wisselseries nog wat spanning zichtbaar was, hoewel ze wel foutloos waren. “Gisteren ging het goed, maar het voelde alsof we beter konden, hij was in galop niet helemaal mooi ontspannen. Ik voelde dat ik wat rustiger moest losrijden, dus dat heb ik gedaan. Hij voelde vandaag zelfverzekerder, en ik daardoor ook”, vertelt Scholtens aan Horses.nl. “Ik wilde in de Grand Prix wat dingen uittesten, ik wilde de piaffe-passage ietsje scherper proberen te rijden, maar dat bracht een beetje alles scherpte toe, dat was een beetje zoeken”, legt Scholtens de kleine spannings-issues in galop uit.

Kleine spoortjes

Scholtens roemt Desperado om zijn fantastische karakter én goede gangen: “Hij kan goed stappen, draven én galopperen, dat is heel speciaal, maar ook heel belangrijk. Desperado is zo’n lief paard, zo’n goedzak.” Omdat de KWPN-hengst gisteren nog wat gespannen was, reed Scholtens vandaag iets rustiger los, én ze veranderde nog iets: “Ik heb vandaag mijn kleine mini-sporen aangedaan, want hij is gewoon best gevoelig”, zegt ze, al wijzend naar haar laarzen. “Hier rijd ik thuis ook altijd mee eigenlijk, dus misschien moet ik dat gewoon ook niet veranderen. Mensen denken altijd dat hij heel relaxed is, en dat is hij ook wel, maar hij is gevoeliger dan veel mensen denken. Het is soms echt zoeken om te zorgen dat ik hem wel scherp heb, maar dat het toch ontspannen blijft.”

Goed voelen

Of Scholtens ook naar de Wereldbekerfinale wil, weet ze nog niet. “De Wereldbekerfinale in Las Vegas is half april, maar de Olympische Spelen in Tokio zijn al erg kort daarna. Ik zou graag naar de finale willen, maar weet nog niet wat we gaan doen. Ik vind alle wedstrijden en successen leuk, maar dat mijn paarden zich goed voelen en het voor mij wíllen doen is voor mij veel belangrijker”, sluit Scholtens mooi af.



Bron: Horses.nl