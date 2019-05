Tessa Fleskens: ‘Ik wil zo graag 60% in de Grand Prix halen’

De kür op muziek Lichte- en Zware Tour op het Texelweekend in Den Burg werd zaterdagmiddag gewonnen door Tessa Fleskens en Unique D (Gribaldi x Burggraaf). De amazone behaalde 67,50% en nam daarmee ruim twee procent voorsprong op Kelsey Harte met Ardante van de Noordheuvel (v. Special D). Maar de overwinning kwam niet cadeau. "Ik kon na het losrijden alleen maar hopen dat de kür ook maar enigszins zou lukken", vertelt Fleskens lachend.

Tessa Fleskens heeft Unique D al in haar bezit sinds hij vijf maanden oud is. “Hij heeft als jong paard alle tijd gekregen om sterk te worden, maar het is geen gemakkelijke weg geweest”, blikt de amazone terug. “Unique is een heel gecompliceerd paard en ik moet het hebben van zijn goede momenten. De ene keer heb ik een relaxed paard, de andere keer heb ik een heel gespannen paard.”

Kür met toegiften

“Als Unique zo gespannen is, kan ik er bijna niet aan komen met mijn been. Bij het losrijden van vandaag was dat ook het geval. Als ik er dan wel aan kom met mijn been, springt hij alleen maar wissels. Dat was in de kür ook het geval. Vlak voor de pirouette sprong hij om en ik was genoodzaakt om een extra volte te rijden. Gelukkig maakt dat in de kür niet zo heel veel uit. Daarna was het even wat gas er op en wat hoeken afsnijden om met de muziek gelijk te komen. Gelukkig heeft hij hele fraaie stukken en kwamen we toch met een dergelijke score de ring uit.”

60%

De grootste droom van Fleskens is om een winstpunt in de Grand Prix te halen. “Unique is echt een pennydroom. Ik kocht hem als zwarte hengst met vier witte voetjes, al is hij gaandeweg wel gecastreerd. Mijn doel is om één keer 60% met hem te rijden in de Grand Prix. Voordat hij echt oud is”, voegt ze er lachend aan toe. “Ik heb nu vijf of zes keer de Grand Prix gereden en had tot nu toe iedere keer nog een aantal fouten. Als ik de proef een keer foutloos door kan rijden, moet het lukken.”

12 jaar

De amazone moest voor aanvang van haar kür een introductiestukje schrijven. “Ik moest daar wel om lachen. Unique is een lastig paard en ik heb rijd hem nu al twaalf jaar in dezelfde binnenbak. Al twaalf jaar lang vindt hij de ingang eng.” Ze vervolgt: “Ik les één keer in de week met hem, en de rest van de tijd rijd ik hem alleen. Het is voor mij allemaal nieuw en voor hem ook, maar alles wat ik van hem leer neem ik mee in de opleiding van mijn andere paarden.”

Trainingspaarden

Fleskens heeft zelf nog een zesjarige Blue Hors Zack-zoon. “Hij is echt 100% het tegenovergestelde van Unique. Je kan een bom naast hem laten afgaan en als hij een keer iets gedaan heeft, kent hij het. Hij is nog groot en heeft nog tijd nodig om te groeien.” Daarnaast heeft de amazone nog een trainingspaard. “Ik ben afgelopen zomer op kleinschalige schaal voor mezelf begonnen. Ik train paarden voor klanten en hoop alle ervaring die ik met Unique opdoe, op hen te kunnen toepassen.”

Poelman aan kop

De ZZ-Zwaar kür, die werd gecombineerd met de junioren, werd gewonnen door Jessica Poelman en Zamora (v. Welt Hit II). De amazone realiseerde een score van 68,13%. De tweede plaats was hier voor junioren-amazone Ashley Spiele-te Wierik en Proud Mary Show Me The Money Annie (v. Colandro).

Stuivertje wisselen

De reguliere ZZ-Zwaar kende in Lotte Schippers en Lisette van Ginkel de winnaressen. Schippers reed Sir Desteny CS (v. Johnson) in de eerste proef naar 61,86% en bleef daarmee nipt voor op Van Ginkel en Gearieta Texel (v. Bon Bravour). In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Nu won Van Ginkel met 61,21% en moest Schippers genoegen nemen met 60,50% en de tweede prijs. Dezelfde score werd ook behaald door de nummer drie, Anouska Eitens en Gaunrebe (v. Blickpunkt).

