Lotje Schoots: ‘Favorit komt goed tot z’n recht in de Zware Tour’

Lotje Schoots maakte vrijdag op het Texelweekend haar Intermédiaire II-debuut met Equitop Favorit (Jazz x Jetset-D) en sloot dat naar alle tevredenheid af met een score van 66,47%. Op zaterdag deed de amazone er een schepje bovenop en vormde met 68,75% een geduchte concurrente voor winnares Joyce Lenaerts, die met Euro (Voice x Briar) 68,82% behaalde.

In de loop der jaren bracht Lotje Schoots meerdere paarden uit in de Grand Prix en heeft in Equitop Favorit een getalenteerd volgend Grand Prix-paard gevonden. “Hoewel je zelf steeds meer ervaring krijgt, blijft Grand Prix rijden een uitdaging. Je krijgt natuurlijk handigheid in het rijden van de oefeningen, maar het is per paard ook best verschillend”, licht ze toe.

Niet altijd makkelijk

“Ik ben heel trots op Favorit. Hij is met zijn negen jaar best jong en pakte het in Den Burg super aan. Het is niet altijd een even makkelijke weg met hem geweest, maar er was al vrij snel duidelijk dat hij veel aanleg voor het hogere werk heeft. Favorit kon soms best wel een boefje zijn en was er dan van overtuigd dat hij de baas is en zelf mocht bepalen wat er ging gebeuren. Gelukkig is hij gaandeweg steeds meer op mij gaan letten.”

Tot zijn recht

De hengst kon zich eerder nog wel eens sterk maken. “Als ik dan bijvoorbeeld een hulp gaf, gebeurde er soms niet zo heel veel”, vertelt Schoots lachend. “Nu kan ik hem met steeds kleinere hulpen rijden. Hij komt in dit werk wel echt tot zijn recht en hoe moeilijker het wordt, hoe meer hij z’n aandacht bij mij houdt. In de Inter II van vrijdag had ik nog twee fouten, zo ging onder andere de serie om de twee de mist in. Dat ging vandaag juist wel heel goed en leverde ook hogere cijfers op.”

Geen druk

Schoots heeft voor volgende week nog een keer de Inter II opgegeven. “Daarna houd ik hem denk ik een tijdje thuis om hem voor te bereiden op de overstap naar de Grand Prix. Hij mag nog meer kracht krijgen en hij moet nog kilometers maken. Er staat geen druk op en hij moet het vooral leuk blijven vinden”, voegt ze er aan toe.

Hard werken

Schoots was niet alleen als amazone afgereisd naar Den Burg. Leerlinge Jessica Poelman maakte gisteren haar ZZ-Zwaar-debuut en won direct beide proeven. “Het is heel leuk als je leerlingen zo goed presteren. Je weet hoe hard ze er voor werken. Jessica heeft vandaag ook de kür gewonnen en dat is extra leuk omdat ik Zamora zelf ook een tijdje gereden heb.”

Persoonlijk record

Joyce Lenaerts won op vrijdag de Zware Tour-rubriek en mocht zaterdag wederom het oranje lint in ontvangst nemen. Marjan Hooge reed Eskara de Jeu (Jazz x Jetset-D) met 67,94% naar een persoonlijk record in de Intermédiaire II en maakte met die score de top drie compleet.

Lichte Tour-winst voor Harte

Met 62,06% was Kelsey Harte met Ardante van de Noordheuvel (v. Special D) de beste in de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I. Eva van der Linde bracht Fair Trade Texel (v. Krack C) voor de tweede dag op rij aan start en deed er met 61,10% een klein schepje bovenop. Dat bracht haar de tweede prijs. De winnares van vrijdag, Simone Terpstra met Dionne ST (v. San Remo), eindigde nu op plaats drie met 60,96%.

Bron: Horses.nl