Succes in GP voor Van de Water, Van Lierop wint zesjarige rubriek

Nadat Dirk-Jan van de Water donderdag al goed begon aan het internationale concours in Boedapest, was er vrijdag opnieuw succes. In de Grand Prix reed de Nederlander met de tienjarige Hexagon's Grandville (v. Hexagon's Louisville) naar de tweede plaats in de 4* GP. De internationale juryleden beoordeelden Van de Water en zijn NRPS-ruin met gemiddeld 69,739%. Van de Water en Dana van Lierop scoorden bovendien zaterdagochtend bij de zesjarige paarden.

De winst in de Grand Prix was voor de in Duitsland gevestigde Australische Simone Pearce, met de Duits goedgekeurde hengst Double Joy 4 (v. Desperados). Zij reden naar 71,826%.

Van Lierop wint bij zesjarige

Zaterdagochtend ging het bij de jonge paarden ook goed voor de Nederlandse delegatie. In de rubriek voor zesjarige dressuurpaarden was de winst voor Dana van Lierop met Killer (v. George Clooney). De ruin kreeg een 9,3 voor bewerkbaarheid en verder alleen maar dikke achten. De totaalscore kwam op 86,8%. Dirk-Jan van de Water zat daar met Kaboom (v. Johnson) nipt achter. Zijn paard kreeg een 9,4 voor de galop en een 9 voor de draf. De totaalscore kwam op 86,6%, goed voor plaats twee. Met Konfucius (v. Charmeur) werd de ruiter bovendien vierde, dankzij 79,4%.

Uitslag GP

Uitslag zesjarige

Bron: Horses.nl