Valegro verschijnt ten tonele op Liverpool Horse Show

Als men denkt aan dressuur op het hoogste niveau denkt men al gauw aan Carl Hester en Charlotte Dujardin, maar natuurlijk ook aan de levende legende Valegro (v.Negro). De superster zal ten tonele verschijnen op de Liverpool International Horse Show.

De winnaar van talloze gouden medailles en meerdere top prestaties met zijn amazone Charlotte zal aanwezig zijn op de show in de iconische Echo Arena op 28 december. Die avond worden toeschouwers getrakteerd op een parade van de superster en een terugblik op zijn zeer succesvolle carrière.

Legende

De voorzitter van de Liverpool International Horse Show, Nina Barbour vertelt: “We zijn blij dat Carl en de mede-eigenaars van Valegro, Roly Luard en Anne Barrot, besloten hebben hem mee te nemen. Sinds zijn pensioen hebben Carl en zijn team Valegro fit gehouden. Het is een legende en superster, en het is een zeldzame kans voor fans om nog eens in levende lijve te kunnen zien.”

