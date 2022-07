Van Egdom wint junioren kür, Pap twee keer tweede in Lichte Tour

Op het internationale dressuurconcours in Grote Brogel waren er mooie klasseringen voor de Nederlandse combinaties dit weekend. Zo won Jamie van Egdom met Dancing Soulmate (v. Jazz) de kür op muziek voor junioren en was er twee keer een tweede plaats voor Kimberly Pap en Floris (v. Ampere) in de Lichte Tour.

Maar liefst drie Nederlandse amazones in de top vijf bij de junioren op zaterdag. In de individuele proef was er een tweede plaats voor Kyra Jonkers met Eyecatcher (v. Uphill) en werd Jamie van Egdom met Dancing Soulmate derde. Voor Elise de Loos en Enzo (v. Oscar) was er een vijfde plaats. De winst ging die dag naar de Deense Karoline Mathilde Ravnsbo met Atterupgaards Kawasaki (v. Krack C). In de kür op muziek van zondag deed Van Egdom er een flinke schep bovenop. Haar Dancing Soulmate danste naar de winst in 74,117%. Ravnsbo werd tweede, Jonkers en De Loos respectievelijk vierde en vijfde.

Lichte tour: Pap en Van Es op podium

Zaterdag in het Intermédiaire I een tweede plaats voor Kimberly Pap met Floris, gemiddeld 69,912%. Mascha van Es en Hupadoeska PB (v. Dancer) werden derde. De Belgische amazone Caroline Ulrici won de rubriek met Hidalgo HN (v. Mistral RMC) dankzij 70,059%. De kür op muziek op zondag was een herhaling van zetten, met exact dezelfde top drie. De verschillen tussen Pap en Ulrici waren maar klein, de Belgische won met 74,7% gemiddeld, Pap kwam tot 74,325%.

Children: Lorna Verweijen tweede

Bij de Children op zaterdag een tweede plaats voor Lorna Verweijen en Issyde van Asten (v. Irakion). De twee juryleden zaten structureel zo’n 5 – 10% uit elkaar maar waren het wel redelijk eens over de volgorde. De winst was voor de Belgische Anna van den Eynde.

Alle uitslagen