FEI publiceert statement over voorlopige schorsing Charlotte Dujardin: ‘Diep teleurgesteld over deze zaak’

De FEI heeft vanavond officieel bekend gemaakt dat Charlotte Dujardin met onmiddellijke ingang voorlopig is geschorst. Door deze beslissing komt ze niet meer in aanmerking voor deelname aan de komende Olympische Spelen van Parijs 2024 of andere evenementen onder de jurisdictie van de FEI. De schorsing blijft bestaan zolang het onderzoek naar de kwestie loopt en er eventuele disciplinaire maatregelen volgen.

Tijdens deze periode van schorsing is het Charlotte Dujardin verboden deel te nemen aan activiteiten die verband houden met wedstrijden of evenementen onder de jurisdictie van de FEI of enige competitie of evenement onder de jurisdictie van de Britse nationale paardensportbond. Hieronder vallen ook eventuele FEI- of bondsgerelateerde activiteiten. Bovendien heeft de British Equestrian Federation deze voorlopige schorsing gespiegeld, waardoor mevrouw Dujardin gedurende deze periode ook niet meer in aanmerking komt voor deelname aan nationale evenementen.

Gedrag in strijd met principes van paardenwelzijn

Op 22 juli 2024 ontving de FEI een video waarin mevrouw Dujardin zich bezighield met gedrag dat in strijd was met de principes van paardenwelzijn. Deze video werd aan de FEI voorgelegd door een advocaat die een niet nader genoemde klager vertegenwoordigde. Volgens de ontvangen informatie zouden de beelden enkele jaren geleden zijn gemaakt tijdens een training die werd gegeven door mevrouw Dujardin in een privéstal.

Onmiddelijk onderzoek gestart

Na ontvangst van de video startte de FEI onmiddellijk een onderzoek. Als onderdeel van dit onderzoek werden mevrouw Dujardin, British Equestrian en British Dressage op de hoogte gebracht van de beschuldigingen. Mevrouw Dujardin kreeg op 23 juli een deadline van 17.00 uur Zwitserse tijd om op de beschuldigingen te reageren. Vervolgens bevestigde mevrouw Dujardin dat zij de persoon is die in de video wordt afgebeeld en erkende ze dat haar gedrag ongepast was.

Dujardin verzocht zelf om schorsing

Op 23 juli 2024 verzocht Charlotte Dujardin om voorlopige schorsing in afwachting van de uitkomst van het onderzoek en trok zich vrijwillig terug uit de Olympische Spelen van Parijs 2024. Ze bevestigde ook dat ze niet zal deelnemen aan wedstrijden in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de FEI.

De FEI veroordeelt elk gedrag dat in strijd is met het welzijn

De FEI veroordeelt elk gedrag dat in strijd is met het welzijn van paarden en heeft robuuste regels opgesteld om dergelijk gedrag aan te pakken. Onze inzet om de hoogste normen op het gebied van paardenwelzijn en sportiviteit te garanderen, blijft standvastig.

De FEI erkent de medewerking van Charlotte Dujardin, British Equestrian en British Dressage met het lopende onderzoek en is van plan zo snel mogelijk verder te gaan.

Diep teleurgesteld

“We zijn diep teleurgesteld over deze zaak, vooral nu we de Olympische Spelen van Parijs in 2024 naderen. Het is echter onze verantwoordelijkheid en van cruciaal belang dat we eventuele gevallen van misbruik aanpakken, omdat het welzijn van paarden niet in gevaar mag komen”, zegt FEI-voorzitter Ingmar De Vos. .

“Charlotte heeft oprechte spijt betuigd voor haar daden, en we erkennen en waarderen haar bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. Ondanks de ongelukkige timing zijn wij van mening dat deze actie de toewijding van de FEI aan het welzijn als bewakers van onze paardenpartners en de integriteit van onze sport opnieuw bevestigt.”

Om de integriteit van het onderzoek te behouden zal de FEI zich onthouden van het geven van verder commentaar over deze kwestie totdat het proces is afgerond.

Bron: FEI Persbericht