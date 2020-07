Toch Horse Event in oktober

In mei presenteerde Horse Event een ‘Corona-proof plan’ dat het niet haalde vanwege de aanhoudende onzekerheid. De afgelopen maand is de situatie sneller verbeterd dan verwacht, waardoor het plan weer van de plank kon worden gehaald. Door de vorige week aangekondigde verruiming van de Corona-maatregelen kan Horse Event 2020 nu alsnog plaatsvinden op de vertrouwde locatie van Expo Haarlemmermeer.

Het aantal bezoekers per dag zal verlaagd worden, en er wordt een extra dag toegevoegd om dit deels te compenseren. Om een gelijkmatige bezoekersspreiding over de week- en weekenddagen te verkrijgen is gekozen voor de herfstvakantie, van 16 tot en met 19 oktober. Het evenement behoudt zijn vertrouwde vorm met

vier pistes en het promodorp binnen en buiten.

Corona-proof

Door de beperking van het maximum aantal bezoekers wordt de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Horse Event volgt verder nauwgezet alle voorschriften, zo is er bij de entree een triage (gezondheidscheck) en er wordt een duidelijke looprichting aangegeven. Ook wordt de tribune- indeling aangepast, worden de sanitaire voorzieningen verruimd en staan er desinfectiezuilen.

Jeugd, recreant, sporter, professional

De brede doelgroep waarop Horse Event zich richt, blijft een belangrijk speerpunt. De grote variëteit aan paardenliefhebbers maakt het evenement immers uniek. De focus ligt op het aanbieden van educatieve clinics en kwalitatief hoogstaande shows gericht op de vier doelgroepen: jeugd, recreant, sporter en professional. Ook voor het beursgedeelte werkt Horse Event weer aan een grote diversiteit in het aanbod van stands, zodat er voor alle vier de doelgroepen weer veel te shoppen valt.

Bron: Persbericht