400.000 euro voor Trakehner hengst Herakles

Gemiddeld werd er 71.928,57 euro betaald voor de veertien rijpaarden in de veiling en de negentien veulens brachten gemiddeld 14.078,95 euro op. Twee gemiddeld waar de Holsteiner heren achter de veiling trots op kunnen zijn én een flinke verbetering van het resultaat in vergelijking met de rijpaarden van vorig jaar. Toen werd er gemiddeld 32.631,58 euro voor de rijpaarden betaald. De veulens brachten toen gemiddeld iets meer op: 16.274,19 euro voor 31 veulens.

Casall-zoon over een ton

Nog een paar ging over een ton en nu wel een springpaard: Casaltinero (Casall x Chambertin) bracht 107.000 euro op en blijft voor dat bedrag in Duitsland.

37.000 euro voor Diamond Hit

Bij de veulens was de hoogste prijs ook voor een dressuurpaard. Een Diamond Hit x San Amour-hengstveulen bracht 37.000 euro in het laatje. Duurste springgefokte veulen was met 19.000 euro een Cornet Obolensky x Quidam de Revel.

Alle resultaten

Herakles:



Casaltinero:



Diamond Hit x San Amour veulen;



Bron: Paardenkrant-Horses.nl