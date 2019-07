Stephex en Jong BWP gaan samenwerken

Stephex wordt partner van het Jong BWP team. Beide partijen gaan de samenwerking aan bij het WK Young Breeders in Oostenrijk.

Het WK Young Breeders vindt twee keer per jaar plaats en wordt georganiseerd door een gastland. Bij dit evenement komen er meer dan 200 jonge fokkers bij elkaar van over de hele wereld. Van 18 tot en met 21 juli is Jong BWP voor de achtste keer van de partij om aan dit evenement deel te nemen.

Deelnemers

De deelnemers van Jong BWP aan deze bijeenkomst zijn op 22 mei bekend gemaakt. Anouck Deneus, Emile Vandorpe en Manon Sterkmans nemen voor de eerste keer deel. Guillaume Sterkmans zit voor de derde keer in het team. Ellen Schepers is de jongste deelnemer en neemt deel als junior. De coach is Geert Scheepers die er voor de zesde keer bij is.

