De Mortel: Ferdeaux en Negro-dochters vallen op

Kunette (Ferdeaux uit Unette II keur pref van Gribaldi, fokker René Franssen) van NWC J.P. Lommers uit, viel op met haar fraaie draf. “De Ferdeaux is een heel goed ontwikkelde, opwaarts gebouwde merrie met een mooie hals. Ze kan uitmuntend bewegen, met een zeer expressieve draf waarvoor we haar 90 punten hebben gegeven”, vertelt Toine Hoefs.

Kamante D

Kamante D (Negro uit Urmante keur EPTM-dres pref van Jazz) van fokkers J. en H. Dielissen-van de Berg, moest voornamelijk inleveren op haar stap. “De Negro-dochter is eveneens een geweldige mooie, naar boven gebouwde merrie met een hele goede draf en galop waarin ze veel houding maakt. Ze beweegt met veel souplesse en techniek, en we hebben haar voor zowel de draf, galop als houding 90 punten gegeven. De stap mocht nog wat royaler.”

80/85

Met 80/85 werden Kenia ES-D (De Niro uit Eslanta D elite PROK van Rhodium) van fokker J. Denen en Khitney-Divette B (Jazz uit Whitney-Divette ster prest PROK van De Niro, fokker M. Sterrenburg) van R.W.F.M. Oosterbosch. “De De Niro-merrie is een aansprekende en ruim voldoende ontwikkelde merrie met correct fundament. Ze heeft een hele goede manier van draven, met daarin veel tact, techniek en schakelvermogen. Ook heeft ze een sterke galop en maakt ze veel houding. De Jazz-merrie beschikt over een geweldig front en veel uitstraling. Draven doet ze heel goed, met veel souplesse, ruimte en techniek. Ook kan ze heel goed galopperen en maakt ze een mooie houding.

Goed ontwikkeld

Kelly VDT (Franklin uit Grace Kelly VDT elite EPTM-dres d-oc van Jazz, fokker A. van de Tillaart) van J.M.L. de Haas verdiende 85 punten voor bewegen, naast 75 voor exterieur. “Ook deze goed ontwikkelde merrie heeft een zeer goede manier van draven, met daarin veel afdruk en souplesse. Daarnaast heeft ze een ruime stap, een krachtige galop en goede zelfhouding.”

Goede zelfhouding

Met eveneens 90 punten voor de draf kwam ook Keramiek (Governor uit Bormiek elite IBOP-dres pref d-oc van Tuschinski, fokker A. van Erp) van A.J. Smelt uit op 85 punten voor bewegen, naast 70 voor exterieur. Deze expressief bewegende merrie heeft een goede galop en zelfhouding, en liet in de stap nu wat punten liggen.

Meer rijzen in voorhand

Met 85/80 kon Kadanz SR (Cachet L uit Kelwrie ster sport-dres pref van Belisar) van fokker Ad Roefs met het sterpredicaat huiswaarts keren. “Een hele mooie merrie met goede verbindingen in haar model en een fraaie hals. Ze valt in beweging op met haar kracht vanuit het achterbeen, waarbij ze nog iets meer mag gaan rijzen in de voorhand.”

Negro-dochter uit Zhara-Obertje

Twee merries behaalden 80/80: de goed gemodelleerde, met een goed achterbeengebruik en balans bewegende Kyamanda (Governor uit Emanda elite EPTM-dres sport-dres d-oc van Johnson, fokkers Gebroeders Derks) van J.M. van ’t Goor, en de jeugdige en zeer aansprekende Kazhara (Negro uit Zhara-Obertje elite sport-dres d-oc van Jazz) van fokker Wim de Korte, die met veel expressie in draf en galop door de baan ging.

Uitslag.

Bron: KWPN