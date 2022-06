DWB komt met statement over verkoop Galiano: ‘Niet via veiling verkocht’

Het Deense stamboek DWB heeft inmiddels gereageerd op de fake-verkoop van het veulen Gammelenggård’s Galiano (v. Grand Galaxy Win) op de Nordic International Sales in september 2020. Het veulen werd voor 54.000 euro afgeslagen, maar onderzoek van de Deense krant Nordjyske bracht aan het licht dat het veulen helemaal niet op de veiling werd verkocht.

De Deense krant Nordjyske kreeg na een persbericht van het Deense stamboek nog een reactie van Casper Cassøe. De directeur van het DWB én ook veilingmeester op de betreffende veiling, meldt dat hij het betreurt dat het zo gelopen is. “We moeten toegeven dat we niet juist gehandeld hebben”, aldus Cassøe in een interview met Nordjyske.

Op een livestream van de veiling is te zien dat Cassøe als veiligmeester omroept dat het voorlaatste bod van 53.000 euro uit Duitsland komt. Nu meldt Cassøe aan Nordjyske dat hij niet in het veilingsysteem kan terugvinden dat het voorlaatste bod uit Duitsland kwam. Ook heeft het Deense stamboek nooit officieel te kennen gegeven dat het veulen niet op de veiling werd verkocht en daarmee hielp het stamboek mee bij de deal waar Helgstrand Dressage zich verrijkte met 339.500 kronen en een half paard.

Weinig zeggend statement

Gisteren riep DWB-voorzitter Jan Pedersen (die zelf overigens ook werd bedonderd door Helgstrand en dat geschil het liefst in de achterkamertjes wilde regelen) het bestuur en de directie bijeen om te vergaderen over de kwestie.

Daarna werd het volgende statement gepubliceerd: “Na het lezen van Nordjyske’s artikel over Nordic International Sales 2020 en nadat Nordjyske contact met ons heeft opgenomen, evenals verschillende leden van stamboek , willen we de volgende verklaring afleggen:

‘Wij kunnen bevestigen dat het genoemde veulens niet via de bovenstaande veiling zijn verkocht. Dit komt omdat de verkoper, Nanna Jønsson, voorafgaand aan de veiling al een overeenkomst had gesloten met Helgstrand Dressage. Het veulen was daarmee in strijd met de al voor de veiling verhandelde veilingregels. Deens Warmbloed werd zich hiervan pas bewust nadat de veiling was gehouden. Zoals u weet werd het veulen voor 54.000 euro teruggekocht door Helgstrand Dressage.‘

Helgstrand meldt na de veiling in een Nordic Sales International-persbericht dat Gammelengards Galiano het duurst verkochte hengstveulen is. Op de DWB-veilingsite staat ook nog steeds (!) dat het hengstveulen (cat.nr 15) voor 54.000 euro is verkocht.

Geen veiling- en commissiekosten

Het persbericht van het Deense stamboek vervolgt: ‘Het veilingbureau rekende geen kosten aan de koper en verkoper aangezien het veulen niet werd verkocht maar teruggekocht op de veiling.‘ Ook dat is een saillant detail aangezien de koper van het veulen ook veiling- en commissiekosten kreeg gepresenteerd op de factuur (die door Nordjyske werd ingezien) van de aankoop van het veulen.

‘Dansk Varmblod distantieert zich sterk van het feit dat partner Helgstrand Dressage het veulen voorafgaand aan de veiling, tegen de veilingvoorwaarden in, kocht van verkoper Nanna Jønsson .‘

‘Sinds 2020 maakt Dansk Varmblod geen deel uit van de Nordic International Sales-veiling.‘

‘Dansk Varmblod is er niet van op de hoogte dat het betreffende veulen verkocht had moeten worden aan een derde persoon. We weten alleen dat het veulen niet via de veiling is verkocht en dat door Helgstrand Dressage rechtstreeks met Nanna Jønsson is afgerekend.‘

Hand boven het hoofd

Net zoals Jan Pedersen, toen hij zelf bedonderd werd door Helgstrand, lijkt het Deense stamboek ook nu weer de hand boven het hoofd van Helgstrand te willen houden.

Nordjyske vraagt het Deense stamboek onder andere waarom zij nooit gepubliceerd hebben dat het veulen niet verkocht was via de veiling. “We hebben het niet proberen te verbergen”, antwoordt Casper Cassøe.

Bovendien kan hij niet documenteren dat het Deense stamboek de verkoop officieel heeft geannuleerd en het stamboek heeft geen enkele e-mail verstuurd over het breken van de veilingvoorwaarden aan de fokster of aan Helgstrand. Cassøe zegt dat hij daar mondeling contact over had met de betrokken partijen.

Fokster Nanna Jønsson meldt: “Tot 14 dagen na de veiling heb ik niets gehoord van het stamboek: ik heb zelf gebeld en gevraagd wie mijn veulen komt ophalen. En Dansk Varmblod vertelt me dat ik Andreas Helgstrand kan bellen om erachter te komen.”

Na het lezen van het artikel meldt Cassøe dat hij in eerste instantie alleen met Helgstrand contact heeft gehad over de niet geldige afslag van het veulen, pas later met de fokster.

Waterland: niet karakteristiek voor handelen vandaag de dag

Nordjyske sprak ook met Waterland, dat een meerderheidsbelang in Helgstrand Dressage heeft. Waterland, ziet na alle onthullingen van Nordjyske nog geen reden om te denken dat Helgstrand de boel bedondert: “”Ik wil geen commentaar geven op specifieke deals en geloof niet dat het negatieve beeld in Nordjyske’s berichtgeving over individuele gevallen kenmerkend is voor Helgstrand Dressage’s manier van handelen vandaag de dag”, zegt de Deense Waterland-chef Kaspar Kristiansen. Waterland was al eigenaar van Helgstrand Dressage in 2020.

Bron: Nordjyske / DWB