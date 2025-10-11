CO 2025: Negen hengsten door naar aangespannen traject

Vandaag hebben in Exloo negen hengsten hun zadelexamen voor het Centraal Onderzoek afgelegd. Alle hengsten die in de baan verschenen zijn aangewezen voor het aangespannen gedeelte van het Onderzoek. Twee hengsten, Viggo van de Warande Ster (Auwert 514 x Wybren 461) en Tjorre Evas W Ster (Elias 484 x Ulbert 390), zullen later in het Centraal Onderzoek hun zadelexamen afleggen vanwege een uitgesteld traject.

Sicco fan de Kadyk Ster AAA (Teun 505 x Jasper 366) haalde met 88 punten de hoogste score waarbij hij viermaal een 8 en tweemaal een 8,5 scoorde voor zijn souplesse en schakelend vermogen. De beste stapper is Tye fan Jentsje’s Pleats Ster AAA (Jurre 495 x Michiel 442) die een 8,5 scoorde op die gang. De beste draf was voor Sicco, die werd beloond met een 8 en in galop werd dezelfde hengst door Ray-Ban Ster AAA (Nane 492 x Jerke 3) vergezeld met een 8,0 op zijn protocol.

Men- en tuigexamen op 8 november

Op zaterdag 8 november zullen de hengsten het men- en tuigexamen afleggen. Op deze dag zal ook bekend worden welke hengsten het felbegeerde dekbevret in ontvangst mogen nemen.

Bron: KFPS