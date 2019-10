CO KFPS: vrijdag uitgestelde eindbeoordeling Aart fan Osterberg

Aanstaande vrijdag vindt in Exloo de uitgestelde eindbeoordeling in de discipline rijpaard plaats van de CO-hengst Aart fan Osterberg (Beart 411 x Doaitsen 420). De Friese hengst viel bij de eindbeoordeling op 17 oktober geblesseerd uit, waardoor een uitgestelde beoordeling werd ingepland.

De eindbeoordeling begint vrijdag 1 november om 8.00 uur. Vanaf 9.00 uur worden de CO-hengsten gepresenteerd door gastmenners.

Bron: KFPS

