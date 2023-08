It Fryske Hynder: Pier-dochter naar algemeen kampioenschap

Op zaterdag 26 augustus ging het in Harich op de fokdag van Fokvereniging It Fryske Hynder tussen jeugdkampioen Sinne fan Galinga State (Ulbrân 502 x Norbert 444), de driejarige kampioen Manna fan Hylpen Ster (Pier 448 x Onne 376) en de oudere ‘droommerrie’ Wilhelmina fan Hylpen Kroon AA (Fonger 478 x Wierd 409). "De jeugd heeft de toekomst", zo liet jurylid Piet Bergsma weten. Ze maakten Manna algeheel kampioen, met Sinne als reserve.

Beter kon het haast niet voor de fan Hylpen fokkers. Gerben, Klaske, Jos en Roelie De Vries konden haast in de ring blijven staan. Op donderdag bleek hun Manna al goed voor een eerste premie, zaterdag kwamen daar nog vijf eerste premie driejarige Stermerries bij. De grootramige Manna werd kampioen bij de driejarige merries. “Een langgelijnde, moderne merrie”, lichtte jurylid Corrie Terpstra toe. “Ze heeft een vlotte, taktmatige en ruime stap en met veel souplessse en lichaamsgebruik in draf waarbij ze makkelijk kan schakelen.”

Meeuwtje

Het reservekampioenschap ging naar Meeuwtje fan de Luts Ster AAA (Teun 505 x Hessel 480), gefokt door Jan Wietse de Boer en Emma van der Woude. Meeuwtje is sterk gebouwd, mag net wat meer voorbeenlengte hebben, maar was zeer overtuigend met haar krachtige stap en veel achterbeengebruik in draf. In haar ABFP dit jaar haalde de kleindochter van meervoudig CK-kampioene Wealtsje A. Model Preferent Prestatie AA (Teeuwis 389) al een AAA-score (de 16-jarige Wealtsje zelf won met glans de rubriek duurzame merries). De andere vier Steren met een eerste premie bij de driejarigen waren Mirthe fan Pankoeken Ster (Tiede 501 x Jehannes 484) en Martzen fan Waadsicht Ster (Tymen 503 x Uldrik 457), beiden in eigendom van fokvereniging voorzitter Ferry Wolfswinkel, Nienke fan Joarumerleane Ster (Tymen 503 x Feitse 293) en Nieske fân de Heamar (Matthys 504 x Alke 468).

Oudere merries maken indruk

Bij de vier jaar en oudere merries kwamen negen merries in de kampioenskeuring. Jurylid Jan Hellinx roemde de kwaliteit van de Ster, Kroon en Modelmerries. “Paarden die goed in het rastype staan, goed stappen en dan ga je letten op de details.” Het kampioenschap ging naar Wilhelmina fan Hylpen Kroon AA (Fonger 478 x Wierd 409) van – wederom – de familie de Vries uit Hindeloopen. “Een sterke merrie die wellicht iets luxer mocht, maar heel sterk stapt en draaft, mooi in balans is en een heel sterk achterbeen heeft”, motiveerde de jury de keuze. Het reservekampioenschap ging naar Wens fan ’t Surcher Oord Kroon AA (Alke 468 x Jasper 366) die een fraai rastype combineerde met veel souplesse en mooi technisch opwaarts lopend in draf.

Sinne Jeugdkampioen

Met vijf eerste premie enters en twenters was het nog wel even kiezen voor het jeugdkampioenschap. Jurylid Piet Bergsma noemde kampioen Sinne fan Galinga State (Ulbrân 502 x Norbert 444) jeugdig met een makkelijke stap en veel ruimte en souplesse in draf. De twenter is gefokt door Geert Oosterhaven uit Tzum die “super grutsk” op zijn nieuwe kampioen was. Sinne is een halfzus van Brend Abe van Galingastate, beter bekend als Johnny Cash, het Friese paard van Britt Dekker. Reserve werd de royaal gelijnde Unyk Klaproaske B (Jehannes 484 x Stendert 447) van Janny Bosma die een prima stap combineerde met een draf die in de ochtendronde nog meer indruk maakte.

Veulenkampioenschap

In de kampioenskeuring voor de hengstveulens kwamen zeven veulens terug , een selectie van alle eerste premie veulens. “Een mooie groep langgelijnde veulens”, complimenteerde jurylid Sabien Zwaga, die met Corrie Terpstra, Wieneke Blom en aspirant Marissa Visser twee hengstveulens er bovenuit zag stijgen. Het kampioenslint ging naar Wieberen AL (Herre 524 x Beart 411) van Ate Leijendekker uit Witmarsum. “Een veulen met een fenomenale stap en veel souplesse in de draf”. Wieberen liep met veel front en expressie in de baan, hij is een halfbroer van Gosse 526. Het kampioenschap beste veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie ging naar Yesper R.S. fan Top en Twel (Alwin 469 x Brandus 345) van de familie Schraa-Wynia. De soepel dravende en gemakkelijk schakelende Yesper heeft als moeder de stamboekmerrie Wiske, die wel de predikaten Preferent en Prestatie heeft. Van de zes eerste premie merrieveulens koos de jury unaniem voor Wikke Jutta fan Harkesyl (Gosse 526 x Stendert 447) van de familie Ypeij-Wup. “Een merrieveulen met een stoer voorkomen, een goede stap, een goede bovenlijn en veel souplesse in draf.”

Johanna Faber gehuldigd

Tot haar grote verrassing werd Johanna Faber aan het begin van het middagprogramma met dank voor haar jarenlange vele werk onderscheiden als erelid van Fokvereniging It Fryske Hynder. Faber is niet alleen actief friezenliefhebber, friezenfotograaf, supervrijwilliger en fokker, ze werkt ook als redacteur voor zowel stamboekblad Phryso als voor De Paardenkrant.

Bron: KFPS/PHRYSO/Horses.nl