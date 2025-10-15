KFPS keuren in de VS: Kroonmerrie Lysanne kampioen

Op de keuring in Temecula in de Verenigde Staten is op maandag 6 oktober de zesjarige Lysanne Kroon AAA (Jurre 495 x Uldrik 457) dagkampioen geworden. Juryleden Jan Hellinx en Frans Smits maakten enter en jeugdkampioen A Dream Van Fyre (Thorben 466 x Hessel 480) reserve dagkampioen.

KFPS Door

Lysanne kwam als Stermerrie naar de keuring en haalde in haar IBOP rijproef een beste score van 82,5 punten dankzij een 7,5 voor elk onderdelen. Op de keuring kreeg de merrie, gefokt door Kristofer Johansson uit Zweden en in eigendom van Lindsey Jean, een eerste premie, werd Voorlopig Kroon die daarna meteen omgezet kon worden naar Kroon.

Een moderne, rassige merrie met een edel hoofd, goed gevormde hals en veel behang. De juryleden zagen een evenredig gebouwde merrie met correct beenwerk. “Ze liet een ruime krachtige stap zien met veel souplesse. En een opwaartse draf met veel balans en schakelend vermogen”, beschrijft Jan Hellinxde merrie.

Jeugdkampioen

Entermerrie A Dream Van Fyre kreeg ook een eerste premie, werd jeugd- en dagkampioen. “Een royaal ontwikkeld en sterk gebouwd enter dat goed in het rastype staat. Ze bezit correct en hard beenwerk, heeft een actieve stap en draafde ruim en krachtig met veel balans.”

Twenter Yasmine (Haike 482 x Tietse 428) werd reserve jeugdkampioen. Een twenter met veel ras uitstraling, correct gebouwd met kwalitatief beenwerk en voldoende beweging.

Klaske Ster

Bij de opnamerubrieken met merries werd er één Ster met een tweede premie: de zesjarige Klaske Ster (Norbert 444 x Sipke 450). De door Pier en Darlene van der Hoek gefokte merrie is in eigendom van Tara Beck. Klaske werd reservekampioen bij de merries. “Ze staat goed in het rastype, heeft een edel hoofd en goed gevormde hals, is voldoende langgelijnd met hard beenwerk. Haar stap is vlijtig, haar draf ruim en goed gedragen.”

Vier Sterhengsten

Van de vijf hengsten mochten er drie een Ster in ontvangst nemen. Alle vier hengsten waren rijk in rastype en lieten een goede beweging zien. Ster werd de vijfjarige Oepke fan Lone Ster AA (Thorben 466 x Tsjalle 454). Oepke haalde voor de keuring in een IBOP onder het zadel 77 punten en haalde daarmee ook zijn AA-predicaat. De vierjarige Seger W Ster (Jehannes 484 x Tsjerk 328) en de vijfjarige Oliver of D.R.F. Ster (Hessel 480 x Jorrit 363) werden Ster.

Eerste premie voor enterhengst Charles

Ook enterhengst Charles (Tsjalle 454 x Michiel 442) kreeg een oranje lintje. Een enter met een luxe opdruk en correct gebouwd met voldoende stap en lichtvoetige draf.

Bron: KFPS