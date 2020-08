Twee Eise-dochters naar voorlopig Kroon in Jorwerd

De locatiekeuring op maandag 17 augustus bij Stal Chardon kende succes voor de eigen hengst Eise 489. Tuigtopper Eise 489 leverde twee driejarige eerste premie dochters: Dautsen fan Bokkum (mv. Tjalf 443) van Bauke de Boer en Djoke Tekla fân Ramonahiem (mv. Fridse 423) van de familie Van der Meulen.

Jurylid Sabien Zwaga: “Dautsen zit goed in elkaar en ze stapte in de tweede ronde beter dan in de ochtend. In draf herpakte ze zich en liet ze dezelfde kwaliteit zien als in de ochtenduren waardoor ze Voorlopig Kroon wordt. Djoke Tekla heeft een fraaie rasuitstraling en keihard beenwerk. Ze stapt overtuigend en laat in draf een mooi voorbeengebruik en schakelend vermogen zien. Ook deze merrie wordt Voorlopig Kroon.”

Bron: Phryso