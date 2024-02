Parra-zaak: Hannover en Oldenburg schorsen Sandbrink en Klieber meerdere jaren

Een week geleden lieten de Duitse stamboeken Hannover en Oldenburg in een gezamenlijk statement weten een schriftelijke reactie af te wachten van Stefan Sandbrink en Kerstin Klieber over de actieve betrokkenheid bij de mishandeling van paarden bij Cesar Parra in Florida. Die afwachtende houding bezorgde de stamboeken veel kritiek. Nu hebben ze een besluit genomen en sancties afgekondigd tegen Sandbrink en Klieber.

Hannover en Oldenburg melden in het persbericht het volgende:

De stamboeken Oldenburg en Hannover staan een eerlijke behandeling van paarden voor en volgen de principes klassieke rijopleiding. Beide stamboeken zijn na het horen van de heer Stefan Sandbrink en mevrouw dr. Kerstin Klieber en de ontvangst van een schriftelijke verklaring tot een gezamenlijk besluit gekomen. De achtergrond van het besluit is het besef dat de verklaring aan de stamboeken en de op internet gepubliceerde eigen verklaring vanuit het perspectief van de verenigingsvertegenwoordigers niet leiden tot een veranderd inzicht over de op de video’s getoonde praktijken.

Stefan Sandbrink

De heer Stefan Sandbrink is geen lid van het Oldenburger en Hannoveraner fokkerijverband. Hij krijgt een toegangsverbod voor de centra en evenementen van beide verenigingen tot in ieder geval 31 december 2027, evenals een verbod op deelname als voorsteller/inzender op verenigingsevenementen. Voor dezelfde periode is het voor hem niet mogelijk om het lidmaatschap van de twee fokkerijverenigingen aan te vragen.

Kerstin Klieber

Mevrouw dr. Kerstin Klieber heeft bij de stamboeken verschillende lidmaatschappen, als natuurlijk persoon en als directeur van Dressurstall Sandbrink GmbH. Voor beide lidmaatschappen geldt een onmiddellijke uitsluiting. Een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap kan op zijn vroegst vanaf 1 januari 2027 worden ingediend. Gedurende dezelfde periode geldt voor haar een toegangsverbod tot de twee verenigingen en een verbod op deelname als voorsteller/inzender op verenigingsevenementen.

Overige betrokken personen

De overige bij de betreffende video betrokken personen krijgen tot en met 31 december 2027 een toegangsverbod tot de twee verenigingen, evenals een verbod op deelname als voorsteller/inzender op verenigingsevenementen. Voor dezelfde periode is het voor hen niet mogelijk om een ​​lidmaatschap aan te vragen bij de twee paardenfokkerijverenigingen.

Permanente schorsing Cesar Parra

De genoemde video maakt deel uit van gepubliceerde video’s gerelateerd aan de heer dr. Cesar Parra. Hij krijgt een permanent toegangsverbod voor de twee verenigingsfaciliteiten en een verbod om als voorsteller/inzender deel te nemen aan verenigingsevenementen. Het is voor hem niet mogelijk om een ​​lidmaatschap aan te vragen bij de twee fokkerijverenigingen.

Ruiters, trainers en voorstellers

Overigen, waarvan bewezen is dat ze direct betrokken zijn bij overtredingen op het gebied van dierenwelzijn (bijvoorbeeld ruiters, trainers, voorstellers) zullen ook worden onderworpen aan dezelfde sancties, op voorwaarde dat zij onder de jurisdictie van de twee fokkerijverenigingen vallen of van plan zijn deel te nemen aan hun evenementen.

Bron: Persbericht Hannover & Oldenburg

Lees ook: