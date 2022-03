Kees Visser wil Totilas-rietjes verkopen met CEM-vrij garantie

Paul Schockemöhle beweerde gisteren in een blog van St. Georg dat het Totilas-sperma dat hij geleverd kreeg van Kees Visser besmet zou zijn met de CEM-bacterie. Ook zou de hengst zelf in maart 2011 positief getest zijn. Vissers raadsman Luc Schelstraete meldt daarop in reactie dat Schockemöhle daarvan geen enkel bewijs heeft overlegd én dat Visser zijn rietjes wil gaan verkopen met een CEM-vrij garantie.