Hengstenkeuring NRPS krijgt nieuwe opzet



De hengstenkeuring van het NRPS krijgt een nieuwe opzet. Het evenement vindt plaats van 25 t/m 28 februari 2026 op het Hippisch Centrum Flevodrome in Dronten. Het tot nu toe gebruikelijke Hengstengala in maart laat het NRPS hiermee vervallen.



De NRPS-hengstenkeuring wordt opgesplitst in drie dagen dressuur- en springhengsten, met aansluitend op de vierde dag alle ponyhengsten.

Dressuur- en springpaarden

Op woensdag 25 februari vindt de beoordeling op het straatje en de veterinaire keuring plaats van de dressuur- en springpaarden. De volgende dag worden alle hengsten in de kooi verwacht voor het vrij bewegen voor de dressuurpaarden en het vrijspringen. Op vrijdag de 27 e vindt de tweede bezichtiging plaats van de doorverwezen hengsten, wederom naar aanleiding van de vrije beweging c.q. het vrijspringen. Aansluitend maakt de commissie bekend welke hengsten de goedkeuring krijgen, gevolgd door de kampioenskeuring per discipline. Hengsten die hierbij geaccepteerd worden, zijn dus een maand eerder dan voorheen al verzekerd van hun dekbrevet, mits ze na hun aanwijzing ook aan alle gebruikelijke veterinaire eisen blijken te voldoen.

Ponyhengsten

Zaterdag 28 februari staat helemaal in het teken van de ponyhengsten. Voor deze dieren blijft de manier van keuren hetzelfde als voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is wel de NRPS Select Sale, een online ponyveiling van vooraf geselecteerde hengsten, die op zaterdagavond sluit.

Feestavond

Omdat er nu geen apart Hengstengala meer plaatsvindt, wordt de presentatie van de eerder goedgekeurde hengsten verweven in het nieuwe programma, en staat fokkers, eigenaren en ruiters een flitsende feestavond te wachten.

Bron: Persbericht NRPS / Horses.nl