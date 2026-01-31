HK KWPN 2026: 47 van 88 hengsten aangewezen en negen premies

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
HK KWPN 2026: 47 van 88 hengsten aangewezen en negen premies featured image
Cat.nr 467 (New Orleans x Feel Good) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Van de 88 gepresenteerde hengsten (acht afwezig) op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch zijn er 47 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Vorig jaar werden er van 80 gepresenteerde hengsten 24 aangewezen. Kortom: er werd ruimer aangewezen in Den Bosch (30% in 2025 en 52% in 2026). Dat was al aangekondigd beleid, maar leek op de slotdag ook met de veiling én met het lege verrichtingsonderzoek (maar drie kandidaten dit voorjaar) te maken te hebben. Een premie is er voor de aan de KSS toegevoegde 399 (Glock’s Toto jr x Apache), cat.nr 352 (Extreme US x Florencio), cat.nr 420 (Kjento x Krack C) en cat.nr 421 (Kyton x Fürst Romancier).


