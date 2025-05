IBOP Exloo: 81,5 punten voor Mac Madison-dochter Royal Marein S

Onlangs vond bij hippisch centrum Exloo de IBOP plaats. Zeventien paarden deden eraan mee en allemaal slaagden zij. De deelnemende paarden waren te verdelen in acht spring- en negen dressuurpaarden. Ze werden beoordeeld door Wim Versteeg en Marcel Beukers

Marcel Beukers: “Het ging vandaag om een hele fijne groep springpaarden. Met een totaalscore van 79 viel in die richting Ivamosa het meeste op. De dochter van Etoulon VDL is geboren en staat geregistreerd bij de familie I.R. Veninga in Hijken. Ivamosa is een hele fijne merrie van twaalf jaar oud. Ze liet een opvallend goede galop zien en een hele fijne techniek van springen met daarbij veel atletisch vermogen. Eerder al werd ze voorgesteld tijdens een thuiskeuring. Met haar 75 punten voor exterieur en haar goede score voor de IBOP werd ze tevens keur verklaard.” Ivamosa is geboren uit Vamosa II (elite prestatie sport(spr), prok van Matterhorn). Vamosa II is zelf uitgebracht in het 1.35m en tevens de moeder van het Grand Prix-springpaard Gambler (v. Cardento). Het internationale Grand Prix-springpaard Rockim (v. Kenwood) komt uit dezelfde merrielijn.

81,5 punten voor Royal Marein S

In de dressuur richting viel vooral Royal Marein S (v. Mac Madison) op. Een heel aansprekende en sympathieke merrie, die een hele goede stap liet met veel ruimte. Ze liet zich heel fijn rijden en bewerken. Voor zowel haar stap en rijdbaarheid kreeg ze 8.5. Haar totaalscore bedroeg 81,5 en daarmee werd ze definitief elite. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij M. Spitzers in Slagharen. Als moeder van Royal Marein S staat op papier Annemarein van Rijnzathe (Ronaldo x Flemmingh).

Roots of Leida van de Sfeerhoeve

Ook een nette totaalscore van 80 was er voor Roots of Leida van de Sfeerhoeve (v. For Romance). Een hele elegante merrie met een hele fijne aanleuning en houding. In draf en galop schakelde ze bijzonder makkelijk en ze bewoog met een goede techniek. Voor rijdbaarheid, houding en balans kon de jury 8.5 aan haar kwijt. Roots of Leida van de Sfeerhoeve van f/g D.A. Nigten uit Beilen komt uit voorlopig keurmerrie Waleida, een dochter van Jazz. In de moederlijn komen we meerdere internationale spring- en dressuurpaarden tegen, waaronder de Grand Prix-dressuurpaarden Radetzky (v. Houston) en Udon P (v. Hierarch).

Real Deal van de Schapenhoeve

De ruin Real Deal van de Schapenhoeve (v. Desperado) van f/g V.O.F. Oenema-Hop uit Wittelte behaalde voor zijn IBOP 80.5 en werd mede door zijn exterieurscore van 75 sterwaardig verklaard. Moeder is sport- en stermerrie Zinola (Tenerife VDL x Nimmerdor). In de wijdvertakte moederlijn opvallend veel internationale sportpaarden, waaronder de Grand Prix-springpaarden Unola (v. Ferro) en Porland (v. Corland), alsmede de goedgekeurde hengsten Winchester (v. Pele) en Pina Colada (v. Governor).

Bron: KWPN