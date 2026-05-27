‘Slechte economische omstandigheden? Vooral de handel zelf heeft de handel verziekt’

Ruim tien jaar heeft Fred van Straaten inmiddels zijn eigen bedrijf, voornamelijk gericht op de Amerikaanse hunter- en equitationmarkt. Daarin is volgens hem nog steeds geld te verdienen, want de Amerikaanse amateur is bereid meer te betalen voor een goede hunter dan de gemiddelde Nederlander voor een goed springpaard. Maar eenvoudig is het niet. Los van oorlogen en de economische gevolgen daarvan speelt ook de handel zelf daar een grote rol in. “Als er meer transparantie zou zijn, bestond het nu deels verdwenen middensegment misschien nog wel. We moeten met z’n allen wel de juiste richting op blijven gaan en geen Skoda verkopen als een Porsche.”

Esther Berendsen Door

In de huidige markt een immens gat tussen de onderkant van de markt en het topsegment. Dat heeft volgens Van Straaten zeker niet alleen te maken met de economische situatie; de handel mag hierbij ook de hand in eigen boezem steken. “Natuurlijk hebben we te maken met de gevolgen van economische tegenslag en stijgende kosten en daar heeft de middenklasse de meeste last van. Maar wat vooral heel goed zou zijn voor de markt is transparantie. Juist kopers in het middensegment hebben zo vaak slechte ervaringen gehad, dat ze soms besluiten maar helemaal niks meer te kopen. Ik heb een hekel aan onrecht en vind het frustrerend om te merken hoe het er hier en daar aan toegaat. Als wij, de handel, goede dingen blijven doen is dat goed voor iedereen. Het stimuleert de fokkerij én de handel.”

