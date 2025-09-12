Highfield Auctions laat hoge kwaliteit zien in live presentatie

Dat de kwaliteit in de Highfield Auctions hoog is, bleek afgelopen zaterdag tijdens de live presentatie van de gehele collectie veulens. De nieuwe online veulenveiling Highfield Auctions zal sluiten op Maandag 15 september.

Een nieuw initiatief om de 7 hengstveulens en 11 merrieveulens van zeer hoge kwaliteit, om live te presenteren op de fraai aangeklede graspiste. Het werd voorzien van commentaar aan het publiek onder het genot van koffie/thee en cake. De veulens kwamen op leeftijdsvolgorde in de baan en werden op een fijne manier voorgesteld. Hierdoor was goed te zien dat de gehele collectie, moderne lichtvoetige en atletische veulens zijn. Het publiek omschreef de collectie als van een hoog niveau.

Fantastische afstamming

Het zeer interessant gefokt merrie veulen Diva of Legacy GHM Z uit de directe moederlijn van Olympisch kampioen Explosion W met een fantastische afstamming; Diamant de Semilly x Chacco Blue x Heartbreaker x Baloubet du Rouet, is royaal van formaat en fraai van type. Ook Veni Vidi Vinia MB liet vele harten sneller kloppen. Deze extra gemodelleerde dochter van Mosito van ’t Hellehof uit de merrie Elvinia MB is daarmee ook een halfzus van de Canadees 1.60 kampioen Jelvinia MB ( Amy Millar). Naast dat zeer interessant gefokt is, liet ze haar fantastische en atletische beweging in zowel draf als galop zien.

Favorieten

De nog jonge Voici Lonie MB van El Barone 111 uit een 5 jarige merrie van Amadeo vt Vossenhof) was hoog benig, lichtvoetig, atletisch en mooi van model. Bovendien liep haar grootmoeder op 1.40 niveau en bracht al een 1.50 paard en gekeurde hengst. Extra van ras en uitstraling was zoals de naam al deed vermoeden, Extreme Extra MB Z. De dochter van Extreme 111 werd door vele als een van de favorieten bestempeld. De wetenschap dat moeder Rosary Cinda MB de volle zus is van H&M Extra Z en More Than Extra, maakt haar nog interessanter. Ook het jongste veulen Ladiva Z was een merrieveulen met ras en uitstraling en een fantastisch bewegingsmechanisme. Ladiva Z is van Lord Fauntleroy uit een jonge Dominator moeder, die zelf bij het vrij springen overtuigde. Dat springgenen in die stam zitten is niet verwonderlijk. Zus van de moeder springt op 8 jarige leeftijd op internationaal 1.40 niveau met Joseph Stockdale, maar ook Galdal Me van Tani Joosten komt uit deze stam.

Sport in moederlijn

Dat naast de moderne en atletische veulens, met name sport in de moederlijn een sterk bepalend criterium is, bleek ook wel uit de andere veulens. De zeer goed gefokte merrieveulens Champagne ST Z en Vista Minka MB hebben beide een overgrootmoeder die Wereld ruiterspelen en landen wedstrijden liepen. Waarbij Champagne ST Z dezelfde grootmoeder heeft als B Once van Lucas Porter.

Pegase-zoon Vegas Cindo MB

Bij de hengstveulens viel de jonge Pegase-zoon Vegas Cindo MB op. Hij komt uit de moeder van de gekeurde hengst Condoctro van Gestut Sprehe. Dit zeer modern lichtvoetige hengstveulen is ook nauw verwant aan de stam van H&M Extra.

Vidento De Veste

Bijzonder mooi gefokt en met een fantastische galop, is de nog jong Vidento De Veste, van Cardento uit een talentvolle 6 jarige Cornet obolensky dochter die terug gaat op niemand minder dan Daytone de Muze en Walloon de Muze.

Geen loze beloftes

Om de kwaliteit van de jonge moeders en of familieleden te laten zien aan potentiële kopers, is er gekozen om die video’s op de site bij het veulen te plaatsen. Dit onderstreept de transparantie en geeft waarde aan de slogan GEEN LOZE BELOFTES, MAAR KWALITEIT!

Dhalitho Z

Het laatste hengstveulen in de ring, was er een die met gemak galoppeerde, houding en model had. Dhalitho Z van Don’t Touch Tiji Hero uit de zelfde grootmoeder als Ek ganger Hantano (Piergiorgio Bucci) en Entano, die de met $400.000 gedoteerde GP in New York won.

Conclusie

De conclusie die een vooraanstaande fokker trok was dat deze collectie veulens zich kon meten met de beste veilingen in Nederland.

Kwaliteit

Ook de ingeplante embryo’s onderstrepen nogmaals die kwaliteit. Zij werden ook van commentaar voorzien en onder de aandacht gebracht dat de veiling van Embryo’s en sperma, een dag eerder af loopt, namelijk Zondag 14 Sept.

Collectie

In die collectie zit een United Touch uit de ¾ zus van Itot du Chateau, maar ook een Catoki uit de halfzus van Messi vt Ruytershof. Een Cornet du Lys uit de 1.60 Jelvinia MB en een gesekst embryo- merrie- Aganix uit de 1.55 Clearway merrie Charity 41 van Ashlee Harrisson. En met 3 embryo’s van Chacco Blue uit moederlijnen van Explosion W ,van’t Roosakker en de 1.40 Arezzo merrie Grietje vd Heezerenbosche zijn er genoeg kansen om iets exclusiefs te kopen.

Bron: persbericht