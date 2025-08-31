Nieuwe collectie “The Foal Edition 2025” nu online

Viento Fils de nova S (Glamourdale x Desperado). Foto: Van Olst Horses

Na de succesvolle eerste editie van de online veulenveiling van Van Olst Sales staat er wederom een nieuwe collectie veulens online. Uiteraard mogen de nakomlingen van de Grand Prix hengsten Glamourdale en Kjento niet ontbreken, maar ook Kjento zonen Pjethro en Renzo tekenen voor het vaderschap van enkele veulens en ook Glamourdale zoon Powerdale stelt een veulen voor. 

Ook de nafok van Nacho, O’Frederic en Secret Lover is van de partij. De collectie omvat een 17-tal veulens en zijn te vinden op www.vanolstsales.online. Biedingen kunnen geplaatst worden vanaf 5 september om 12.00 uur en de veiling sluit op 9 september om 20.00 uur.

Bron: Persbericht Van Olst Horses

