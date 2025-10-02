Recordprijs van 71.000 euro voor Catoki-zoon op Limburgse Veulenveiling

Met een gemiddelde van bijna 10.000 euro heeft de Limburgse Veulenveiling zich met haar 25e editie goed staande gehouden. Een absolute uitschieter bleek de Catoki-zoon Va-Va-Voom by Nature van Stan en Daan Creemers, die voor een recordprijs van 71.000 euro in Amerikaanse handen is gekomen. Opnieuw waren het vooral buitenlandse klanten die hun slag sloegen in de live-veiling. Op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober wordt er nog een zestigtal veulens geveild in de online veiling.

Het begin van de veiling verliep niet makkelijk, met name na de pauze trok een aantal duidelijke uitschieters het gemiddelde omhoog naar 9.923 euro. Daarmee is een groot deel van de veulens voor goede prijzen verkocht.

De Catoki-zoon Va-Va-Voom by Nature van Stan en Daan Creemers bleek de grote smaakmaker. Na een spannend biedduel trok een Amerikaanse investeerder aan het langste eind.

36.000 euro en 28.000 euro

Een andere vaste inzender van de Limburgse Veulenveiling, Jack Verstappen, scoorde goed als fokker van de Aganix du Seigneur-zoon Valence Especiale. Mooi detail is dat dit voor 36.000 euro verkochte hengstveulen is aangeschaft door Marco Zeekaf, die negen jaar geleden in deze veiling ook Verstappen’s fokproduct La Luna Especiale aanschafte. Deze 1.50m-merrie werd tijdens de jubileumeditie van de Limburgse Veulenveiling gehuldigd als LVV Horse of the Year 2025.

De Comme Il Faut-zoon Curtis van de Klaverdijk HM Z, uit de fokkerij van Henk Mentink, verruilde vanavond voor 28.000 euro van eigenaar en gaat een toekomst in Frankrijk tegemoet.

Uitdaging

“Het is ieder jaar weer een flinke uitdaging om zo’n groot aantal veulens live te veilen. De veiling begon stroef en ik kan er niet helemaal de vinger op leggen wat daaraan ten grondslag ligt. Het tweede deel van de veiling was heel goed en dat heeft ook tot een goede gemiddelde prijs geleid”, vertelt Paul Hendrix. “Veel bestaande klanten uit landen als Ierland, Frankrijk, Amerika, Duitsland en Verenigd Koninkrijk hebben vandaag geïnvesteerd. Ook zijn er veulens naar nieuwe klanten uit onder meer Zuid-Afrika en Roemenië verkocht.”

Goede interesse

Zowel online als vanuit de zaal werd er door ruiters, hengstenhouders, sportstallen en andere investeerders geboden. “Er was over het algemeen goede interesse voor de veulens. De komende twee dagen krijgen geïnteresseerden nog de kans in onze online veilingen, waarin ook veelbelovende veulens worden aangeboden. Het hoge gemiddelde van vorig jaar hebben we weliswaar niet kunnen overtreffen, maar het stemt me zeker tevreden dat het gros van de veulens op plekken terecht is gekomen waar ze alle kansen voor de sport gaan krijgen.”

Bron: Persbericht