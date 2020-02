KWPN-hengst Vingino goedgekeurd bij het Holsteiner Verband

De grote schimmelhengst Vingino (v.Voltaire uit Notre Dame v. Cassini I, Holsteiner lijn 474a) werd afgelopen vrijdag goedgekeurd bij het Holsteiner Verband. Dat maakte het Verband bekend op hun website. Vingino is daarmee goedgekeurd bij het KWPN, DSP, OLDBG, OS, HANN, ZANG, SF en nu ook bij het Holsteiner Verband.

Op vrijdag werd de KWPN hengst, gefokt door J. Albers, van het hengstenstation Bachl gepresenteerd aan de Holsteinse fokkers op de show van de particuliere hengstenhouders. De hengst, nu 18 jaar oud, begon zijn succesvolle internationale onder het zadel van Nathalie van der Mei. De Nederlandse leidde Vingino op tot 1.60m niveau en kwam met slechts één tijdfout aan de finish in de Grote Prijzen van Assen (3* 1.55m), Amsterdam (4* 1.60m) en Braunschweig (4* 1.55m).

Vorsselmans en Saïd

Na van der Mei namen Annelies Vorsselmans, Wout-Jan van der Schans en vervolgens Abdel Saïd de teugels over van de Voltaire-zoon. Onder Saïd liep Vingino van 2014 tot 2015 op top niveau. Het duo werd tweede in de GP van Opglabbeek en werd vijfde in de 5* 1.60m GP van Mannheim in 2015. Nadat Vingino met Saïd succesvol de wereld rond had gereisd, kwam de hengst in handen van Tobias Bachl, van hengstenhouderij Bachl. Daar liep de hengst zijn rondes nog in het 1.30m-1.45m, waarna hij met pensioen ging.

Verdi TN

Vanuit de moederlijn is Vingino verwant aan de levende legende Verdi TN (v.Quidam de Revel). Er zijn ook een groot aantal nakomelingen van Vingino die het goed doen in de sport. 22 lopen er op 1.45m-niveau, 9 in het 1.50m en 11 lopen er op 1.60m-niveau, waarvan Davino Q van Ben en Gerco Schröder de bekendste is.

Vingono werd bekroond met de eerste plaats op de Horse Telex-lijst D van de veelbelovende verververs wereldwijd in 2018 en op de WBSFH-ranglijst staat hij dit jaar voor de 3e keer in de top 100 op plek 77.

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband