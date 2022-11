Secret x Lusitano volgens reglement ongeldig doorverwezen, toch door

De eerste bezichtiging van de KWPN-hengstenkeuring had dit jaar een primeur: een eerste zoon van een dressuurhengst uit een Lusitano-merrie werd vanmiddag aangeboden. Deze door de in Frankrijk woonachtige Christine Nevejan gefokte Pushkine de St. Jeane (Secret x Escorial) werd doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Die doorverwijzing is volgens het reglement ongeldig, maar dat legt het KWPN naast zich neer.

Pushkine de St. Jeane lijkt een geslaagde kruising tussen een dressuurhengst en een Lusitano-merrie. Moeder is Maluda des Faias, een dochter van de Grand Prix-hengst Escorial (die ook goed meekomt tussen de rijpaarden en afgelopen zomer ook nog een goede zoon mee had lopen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden) x Hebraico.

Voor een toeschouwer zonder boekje had de Pushkine de St. Jeane ook kunnen doorgaan voor een volledig dressuurgefokte hengst (afgezien van zijn hoofd misschien). De KWPN-hengstenkeuringscommissie zag het blijkbaar ook zo en verwees de 1,71m. metende bruine door.

Register A?

Dat deze Pushkine de St. Jeane is opgenomen in register A is niet in lijn met de reglementen van het KWPN. Het registratiereglement schrijft namelijk voor dat alleen kinderen van KWPN-goedgekeurde of erkende dressuurhengsten in register A kunnen worden opgenomen en Secret is geen KWPN-goedgekeurde of erkende hengst.

Artikel 11.5 van het registratiereglement

In het register A fokrichting rijpaard, discipline dressuur worden paarden geregistreerd;

a. Waarvan de vader is goedgekeurd of erkend door het KWPN en

b. Waarvan de moeder is geregistreerd bij Lusitano (Associação Portuguesa De Criadores do Cavalo

Puro Sangue Lusitano ) of de P.R.E. (Asociacion Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza

Española).

Keuring ongeldig

In dat geval zou het resultaat van de keuring ongeldig moeten worden verklaard, omdat Pushkine de St. Jeane niet in register A opgenomen had mogen worden volgens het reglement. Ongeldig verklaren kan zo:

Het resultaat van een keuring (inclusief verleende predicaten) kan door het Algemeen Bestuur ongeldig

worden verklaard, indien:

a. de keuring op onjuiste gronden of op basis van onjuiste of onvolledige informatie heeft plaatsgevonden

De hengst zou in dat geval moeten doorverwezen naar de herkeuring en daar met toestemming van het Algemeen Bestuur kunnen deelnemen. Volgens artikel H 17 (selectiereglement dressuur hengsten) kan dat volgens lid g.

Aan de eerste bezichtiging kunnen deelnemen hengsten die in het jaar van mogelijke goedkeuring vier, vijf,

zes of zeven jaar zijn en geregistreerd staan in één van de volgende boeken:

a. veulenboek van het KWPN;

b. register A van het KWPN;

c. veulenboek bij het KWPN-NA;

d. register A bij het KWPN-NA;

e. hoofdboek van een KWPN erkend stamboek met overeenkomstige fokrichting;

f. hoofdboek van een EU erkend stamboek met een overeenkomstig fokdoel en/of discipline;

g. hengsten die niet voldoen aan lid a t/m f, maar die wat betreft bloedvoering naar het oordeel van de

hengstenkeuringscommissie wel passen binnen de discipline dressuur kunnen middels een besluit van het Algemeen Bestuur worden toegelaten voor deelname.

Ralph van Venrooij: ‘Hij is door’

Ralph van Venrooij, die samen met Wim Versteeg direct betrokken is bij de pilot, meldt dat het KWPN het reglement naast zich neerlegt: “Het klopt dat het niet correct verwerkt is in het registratiereglement, bij opstart van deze pilot in 2018 is het de insteek geweest om nakomelingen van KWPN goedgekeurde, KWPN erkende hengsten en Hengsten goedgekeurd door een KWPN erkend stamboek aangepaard met een PRE/Lusitano op te nemen in het register A. daarnaast kunnen register B geregistreerde hengsten na akkoord van het Algemeen Bestuur toegelaten worden tot het hengstenselectietraject.”

Cat.nr 515 (Secret x Escorial) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: Horses.nl