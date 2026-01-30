Ampère keur verklaard: nog altijd de kampioen van de jaargang

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Ampère keur verklaard: nog altijd de kampioen van de jaargang featured image
De fokkers van Ampère: familie Renssen uit Hummelo Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Ampère is zo’n hengst waarvan je verwacht dat hij in zijn eerste jaren enorme aantallen merries heeft gedekt. Volgens de KWPN-database zijn er 520 van zijn nakomelingen bij het KWPN geregistreerd. Dat lijkt misschien weinig, maar Ampère dekte ook maar twee jaar in Nederland en vervolgens in Duitsland en Zweden voor hij naar Amerika vertrok. Inmiddels heeft hij 40 Grand Prix-paarden en meer dan 100 Lichte Tour-paarden gegeven. Op basis van die nafok kreeg hij vanavond op de KWPN Hengstenkeuring het keurpredicaat.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like