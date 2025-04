KWPN publiceert alsnog afstammelingenrapport Red Viper

Het KWPN publiceert geen afstammelingenrapportages meer van spring- en dressuurhengsten (de door het KWPN gescoorde nakomelingen worden sinds vorig jaar verwerkt in het genetisch profiel van de hengst, daarmee moet de fokker het doen), maar van één dressuurhengst is er nu wel een afstammelingenrapportage (in oude stijl). Het gaat om Wereldkampioen Red Viper.

Het KWPN schrijft daarover in een persbericht:

Afgelopen najaar werd wereldkampioen Red Viper goedgekeurd bij het KWPN. De zoon van Romanov werd via de Pavo Cup aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, waarna er nakomelingen zijn geïnspecteerd.

Deze afstammelingenrapportage is per abuis niet gepubliceerd ten tijde van goedkeuring. Vanaf heden is de afstammelingenrapportage van Red Viper (Romanov x Sir Sinclair, fokker familie Kerbert uit Enschede) alsnog toegevoegd aan de verrichtingsrapportage in de KWPN Database.

Afstammelingenrapportage

Red Viper toonde een zeer uniforme collectie nakomelingen qua model en beweging. De nafok is ruim voldoende tot goed ontwikkeld en vallen op met rasuitstraling. De nafok beschikt over langgelijnde modellen met sterke lichamen. Het front heeft voldoende lengte, maar zou even wat meer bespiering kunnen tonen. Het halsgebruik verbetert duidelijk in beweging. De rug is doorgaans goed van ligging en ruim voldoende van bespiering. Het voorbeen is van terzijde correct gesteld en van voren gezien enkele malen licht frans gesteld. Het achterbeen is licht gebogen. Het fundament is goed ontwikkeld en straalt hardheid uit.

De stap is goed van ruimte, zuiver in de takt en actief.

De draf valt op met lichtvoetigheid, buiging in de gewrichten en souplesse, waarbij het achterbeen een fractie meer zou mogen ondertreden.

De galop beschikt over een goede ruimte, lichtvoetigheid en balans waarbij opvalt dat de nafok veel gemak toont in de galop. Enkele malen zou de galop meer opwaartse tendens mogen tonen.

Bron: KWPN