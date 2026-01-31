Twee Westfaalse hengsten vooraan in Den Bosch: Tony Gold kampioen, Vamos Junior reservekampien

Rick Helmink
Twee Westfaalse hengsten vooraan in Den Bosch: Tony Gold kampioen, Vamos Junior reservekampien featured image
Kampioen cat.nr 399 Tony Gold (Glock’s Toto jr x Apache x Don Schufro, kleinzoon Weihegold). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Rick Helmink

De titel premiehengst is aan enige inflatie onderhevig bij de dressuurcommissie in Den Bosch. Met royale hand vergaf de jury negen premies (die niet allemaal voor de hand lagen) op de KWPN Hengstenkeuring 2026. De kampioen en de reservekampioen worden geplaatst, de overige hengsten niet. Drie van de negen premiehengsten zitten in de Select Sale, cat.nr 399 (v. Glock’s Toto jr) werd er op het laatste moment aan toegevoegd. De Westfaalse kleinzoon van Weihegold werd gehuldigd als kampioen, voor de (in Nederland door Noortje Radstake gefokte) Westfaalse Vamos Junior.


