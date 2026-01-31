Twee Westfaalse hengsten vooraan in Den Bosch: Tony Gold kampioen, Vamos Junior reservekampien

De titel premiehengst is aan enige inflatie onderhevig bij de dressuurcommissie in Den Bosch. Met royale hand vergaf de jury negen premies (die niet allemaal voor de hand lagen) op de KWPN Hengstenkeuring 2026. De kampioen en de reservekampioen worden geplaatst, de overige hengsten niet. Drie van de negen premiehengsten zitten in de Select Sale, cat.nr 399 (v. Glock’s Toto jr) werd er op het laatste moment aan toegevoegd. De Westfaalse kleinzoon van Weihegold werd gehuldigd als kampioen, voor de (in Nederland door Noortje Radstake gefokte) Westfaalse Vamos Junior.
Kampioen
Don jr Toto Gold 399 Tony Cat.nr kleinzoon x (Glock’s Apache Schufro, Weihegold) x
Pferde, Alpen en Fokker: Rhenania Hinnemann, Alpen Bettina
Pferde, Essen Rhenania Eigenaar:
Toto Don Horses.nl/Melanie Apache kleinzoon Tony Kampioen x Schufro, Dijk Gold jr cat.nr 399 (Glock’s x Foto: Brevink-van Weihegold).
Reservekampioen
(Vitalis x broer Hotline volle Vamos x Cat.nr Sandro 531 Vamos Hit, Amigos) Junior
Voorst Fokker: Radstake, Noortje
van Eigenaar: Tsjechië Clara Geet,
Sandro Horses.nl/Melanie Vamos Foto: Junior Reservekampioen broer cat.nr 531 Dijk x (Vitalis x volle Brevink-van Vamos Hit, Hotline Amigos).
Premiehengsten
x 319 Thanks Million Sandro Silvano a Cat.nr Hit (Desperado x N)
Fokker: Dudley, Leiden Rebecca
& Hazerswoude-Dorp Fokker Kootwijkerbroek Kaptein, Stables, &Yvonne MT Eigenaren:
Melanie (Desperado Cat.nr Dijk x Hit) Brevink-Van Foto: Sandro 319
Trinellowaard 352 US x (Extreme Florencio Cat.nr Jazz) x
Fokker: Nieuwland Luuk Rijn, van
Stal Fokker Eigenaar: Leeuwenhof, en Leur
Florencio) Cat.nr Melanie (Extreme US Dijk 352 Brevink-Van x Foto:
Kingston (Blue Franklin x Valdez) 417 Treasure Cat.nr Hors King x
Mosterdijk, Fokker Eigenaar: Daniël & Oud-Gastel
Mede-eigenaar: MG Stables Elite
Cat.nr 417 x Brevink-Van Hors Kingston Dijk (Blue Melanie Frankllin) Foto:
Cat.nr sento (Kjento x C x Krack Monaco) 420 Ti
Wouters, H. Fokker: Chaam
BV, Brakel Horses Eigenaar: Van Baalen
x Foto: Brevink-Van Krack 420 C) (Kjento Cat.nr Melanie Dijk
Beau x 421 Très Romancier x Cat.nr Fürst (Kyton Oscar)
C.H.G. Eersel Fokkers: L.G.M. & Hoogers,
en VOF, Vermunt Geesteren Eigenaren: VOF, Stal Gorinchem Witte-Scholtens Trainingsstal Rom
Melanie Brevink-Van Foto: Beau 421 Fürst (Kyton Dijk Cat.nr Romancier) x Très
(O’Frederic Johnson) x Everdale Cat.nr 479 Taeke x
Fokker Den BV, Olst Horses Hout Van & eigenaar:
Dijk Taeke Cat.rn Melanie (O’Frederic Brevink-Van 479 x Foto: Everdale)
x STH x kampioen halfbroer (Opoque Hit Cat.nr 490 Toledo I, ’25) Boston Samba STH
Hasselt & Lens eigenaar: Nekeman, Berna en Fokker
x Boston STH Toledo STH) Melanie (Opoque Foto: Brevink-Van Dijk
